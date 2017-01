Buonanotte explica por qué rechazó la oferta de Qatar: "La felicidad de estar en la UC no la cambio por nada"

Sin duda alguna, Diego Buonanotte fue una de las grandes figuras del segundo semestre de Universidad Católica. Desde que el mediocampista argentino arribó a San Carlos, el juego de la UC mejoró considerablemente e incluso la presencia del “enano” comenzó necesaria para sacar adelante los partido.

Buonanotte vive un buen momento en San Carlos y queda claro cuando afirma que “en la UC me salió todo como en los sueños… No esperaba que me fuera tan bien. Cuando el equipo anda y funciona bien, las individualidades se notan y resaltan más. Tuve la suerte de llegar a un equipo armado, donde se conocían todos, donde el grupo y la calidad humana son fantástico”.

En conversación con el diario El Mercurio, Buonanotte revela la importancia que ha tenido el club en su vida. “Desde que me fui de River que no encontraba un lugar tan bueno. Salí de River, una escuela donde se acostumbraba a ganar, y me tocó ir a España, a México, a equipos donde la prioridad no era salir campeón. Necesitaba eso, reecontrarme con mi fútbol y en la UC lo logré“, confesó.

Con los sentimientos a flor de piel, el cruzado también reveló los malos momentos que pasó en el fútbol tras el accidente que marcó su vida y donde murieron tres de sus amigos. “Me costaba levantarme de la cama para ir a entrenar. Y era porque no encontraba la motivación en el fútbol, en el equipo en que estaba, en los compañeros. Llegué a la UC y esa mala onda se fue. Hace mucho tiempo que no disfrutaba tanto entrar a una cancha, jugar y salir campeón, pero también el entrenamiento e ir a una pretemporada”, comentó el trasandino.



Su conexión con Universidad Católica ha sido tan fuerte, que Buonanotte fue claro en explicar los motivos por los cuales rechazó las ofertas de Qatar y Emiratos Arabes que llegaron hasta sus manos hace algunas semanas. “No sabes el dinero que me ofrecían. A veces el dinero te mueve el piso, te hace pensar mucho en qué decisión tomar, porque te aseguras el futuro de tu familia, tus hijos y de los hijos de tus hijos. Pero la felicidad y la sensación hermosa de estar en la UC, y en Chile, no la cambio por nada“.

“No estoy en la UC por plata, sino por la felicidad de mi famila, la establidad y porque mis hijos están felices. Es la decisión más linda que tomé. Ojalá siga todo bien, pero si las cosas salen mal, seguiré pensando que fue la mejor decisión“, agregó la gran figura de Universidad Católica.