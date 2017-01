Guede espera que no se vaya Baeza y confirma que Rivero no se irá

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, analizó el partido ante Lanús en la Noche Alba, que ganaron por 1-0 y además analizó el mercado del Cacique, que aún no está cerrado.

Y los rumores de salida de Claudio Baeza y Octavio Rivero atormentan al DT albo, a una semana del debut en la Libertadores ante Botafogo de Brasil.

“Yo espero que Claudio (Baeza) no vaya ahora, es un deseo, ojalá que no sea así. No he hablado con Aníbal (Mosa). Lo de Martín (Rodríguez) es distinto, porque si ponían la plata de la cláusula se lo iban a llevar, era predecible que eso ocurriera por el nivel que había mostrado, no me sorprendió. Claudio no tiene cláusula, no creo que se vaya, en junio se verá, pero ahora es difícil“, dijo en conferencia de prensa.

Sobre el caso de Rivero, sentenció que “yo había dicho antes que voy a sacar a ningún extranjero, son los chicos que se merecen jugar la Libertadores. Se inventan cosas que no son ciertas, a Octavio (Rivero) le dije que era todo mentira que se iba a ir, me parece que esas cosas son de mala leche, no sé por qué lo hacen y a quién le molesta que todo vaya sobre ruedas. No lo entiendo”.

Y agregó que “si llega Fernando Meza sólo va a jugar la Libertadores, al igual que Canchita (Christofer Gonzales), tienen que recordar lo que yo había dicho antes, que no iba nadie“.

Del partido ante Lanús, Guede dijo que “salió muy bien todo lo que probamos, vimos como nos defendimos porque Lanús es muy ofensivo y que siempre mete gol. Ahora viene lo de verdad, hasta acá era todo amistoso y tenemos una semana para trabajar, para ver cómo somos capaces de meterle mano a Botafogo. Tenemos toda la ilusión del mundo”.

Además, destacó que el elenco brasileño va ser algo “muy diferente a lo que vimos hoy y en los otros amistosos, son muy peligrosos y salen a la contra muy rápido“. Y prosiguió diciendo que “compraron 10 jugadores, van a ser muy duros, pero nosotros tenemos nuestras armas y vamos a intentar pelearles de tú a tú”.

Finalmente, de los recién llegados Pedro Morales y Mark González, explicó que “están en una fase distinta a los compañeros, necesitan tiempo para ponerse a la par de ellos“.