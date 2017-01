Trastienda de la Noche Alba: Morales se ganó aplausos tras tibias pifias

Se realizó la tradicional Noche Alba en el estadio Monumental, con Colo Colo venciendo a Lanús por la cuenta mínima. Esto fue lo que ocurrió en Macul.

Bajo aforo por castigo

Colo Colo anunció que las entradas para la Noche Alba estaban agotadas. Sin embargo al estadio Monumental no llegaron más de 10 mil personas ¿el motivo? El recinto estaba castigado por los incidentes protagonizados por la Garra Blanca ante Sporting Cristal.

Presentación del plantel

La historia decía que en las Noches Albas de presentaban uno a uno a los jugadores y los refuerzos eran aplaudidos. En esta ocasión, los jugadores y cuerpo técnico salieron todos juntos y por los altos parlantes y de manera muy rápida fueron mencionando a los integrantes del equipo para el 2017.

Los refuerzos pasaron desapercibidos

Cuando fueron mencionados Mark González y Pedro Morales, se escucharon pequeñas pifias. Después cuando entró el ex Universidad de Chile pasó totalmente desapercibido en su ingreso, sin embargo eso cambió después.

El show de los fuegos artificiales

Blanco y Negro tenía preparado un show pirotécnico para la Noche Alba y sorprendieron al lanzarlos al inicio de cada tiempo.

La música a cargo de la Sonora Palacios

El show musical previo al partido estuvo a cargo de La Sonora Palacios. La banda de cumbia nacional entonó sus grandes éxitos, mientras Lanús realizaba el trabajo físico en el terreno de juego.

El solitario hincha de Lanús

Al estadio Monumental llegó un hincha de Lanús y no fue cualquiera, sino que uno muy reconocido. El productor de reality show, Sergio Nakasone se hizo presente con la camiseta granate en Pedreros.

El debut de Pedro Morales

Pedro Morales hizo su estreno oficial con la camiseta de Colo Colo en un amistoso clase A. El volante se conectó bien con sus compañeros y pidió constantemente el balón. Sobre el final del partido sacó aplausos con un potente remate que se fue apenas desviado y que hubiese coronado su actuación.

Del asalto y posible “cortado” a los festejos

Octavio Rivero no lo estaba pasando bien en Colo Colo. Fue asaltado, no estaba siendo considerado por Pablo Guede para los amistosos internacionales e incluso, se rumoreó que no sería inscrito y que dejaría su lugar a Fernando Meza. Sin embargo, el delantero demostró que es pieza clave en los albos donde se entendió muy bien con Esteban Paredes y fue el encargado de convertir el gol de ls victoria ante Lanús.

Invicto en los amistosos internacionales

Tres partidos amistosos a nivel internacional disputó. Club Atlético Cerro, Sporting Cristal y Lanús y los resultados fueron positivos: Ganó los tres partidos y sólo le hicieron un gol.