Magalhaes alabó a Fernando Vergara: "Tiene una idea de juego parecida a Sampaoli"

Paulo Magalhaes retornó de Brasil, donde tuvo un irregular paso por Inter de Porto Alegre y Criciúma en 2016, para vestir la camiseta de Deportes Antofagasta, club que finalizó en la novena ubicación en el Torneo de Apertura 2016-17.

El defensor evaluó sus primeras semanas en la pretemporada con el CDA y elogió a Fernando Vergara, DT del club nortino.

“Primera vez que trabajo con él. Hace tiempo que me había pedido en Unión Española, pero no se logró concretar porque fui a Brasil. Creo que me decisión de venir a Antofagasta no fue errada. El trabajo que el está haciendo aquí es magnífico y tiene una idea de juego muy parecida a lo que hacía Sampaoli“, comentó el ex Universidad de Chile a La Estrella de Antofagasta.

“Me siento súper bien. La recepción fue excelente y creo que llegué a un grupo muy competitivo, que tiene mucha hambre de conseguir algo y eso me motiva cada día más a entregarme por completo y lograr los objetivos que todos queremos“, añadió Magalhaes.

Deportes Antofagasta debutará el próximo 4 de febrero frente a Everton por el Clausura, encuentro que se disputará en el Estadio Calvo y Bascuñán a las 12:00 horas.