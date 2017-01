Hinchas de la UC eligieron las canciones que se escucharán en San Carlos de Apoquindo

Universidad Católica causó sensación cuando lanzó su cuenta de Spotify. Luego de obtener el bicampeonato, la UC le pidió a sus jugadores que eligieran una canción para crear una playlist del plantel y lanzaron un video con cada integrante del plantel bailando el ritmo elegido.

La grabación causó furor en las redes sociales y rápidamente se fue masificando. Los cruzados impusieron una tendencia y le están sacando provecho a su cuenta de Spotify, sacando dos listas más: una de año nuevo y la otra con la música que se escucha en el camarín de San Carlos de Apoquindo.

Pero Universidad Católica no se quedó ahí y ahora quiso interactuar con sus hinchas, lanzando una votación en su sitio web para que los hinchas elijan las canciones que querían escuchar en San Carlos de Apoquindo en la previa y los entretiempo. Tras una semana de votaciones, donde se recibieron 1400 preferencias, los fanáticos ya tienen su playlist armada para escuchar en la precordillera en los días de partido.

Con variados estilos, la más votada fue “No me arrepiento de este amor” de Ataque 77, seguida de “Carnaval toda la vida” de Los Fabulosos Cadillacs y el podio lo completa “Highway to Hell” de AC/DC. Pero en el listado hay estilos tan disímiles que, por ejemplo, “Shot To Thrill” de AC/DC es seguido de “Reggaeton Lento” de CNCO.

Revisa la playlist de los hinchas de la UC para escuchar en San Carlos de Apoquindo