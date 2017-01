Meza alaba a Guede en su presentación en Colo Colo: "Su propuesta explota mis mejores virtudes"

Colo Colo cerró sus tres fichajes con la contratación de Fernando Meza, defensor argentino que llega procedente de Necaxa del fútbol azteca. El ex jugador de Palestino, quien fue dirigido por Pablo Guede, habló en conferencia de prensa y aseguró que llegó al último campeón de la Copa Chile seducido por la Copa Libertadores y por el DT trasandino.

“Que Colo Colo se interese en uno es muy lindo. La propuesta del técnico explota mis mejores virtudes y la Copa Libertadores también me sedujo mucho. Es el club mas grande de Chile y estoy feliz de estar acá. Creo que este año será muy satisfactorio“, afirmó el defensor.

“Guede me hizo ver el futbol diferente, estoy muy convencido de que lo que él propone es la mejor manera de enfrentar los partidos. Me cambió la cabeza“, añadió el ex San Marcos de Arica y Palestino.

El defensa, además, comentó la situación en la que llega al equipo albo, ya que por ahora, los cinco cupos de extranjero están utilizados, por lo que si Guede no deja a otro de los extranjeros fuera de la lista para el Torneo de Clausura, Meza solo podrá jugar Copa Libertadores y en caso de ser eliminado por Botafogo, podría disputar dos partidos en el semestre.

“Con el tema de si juego campeonato o Libertadores no lo sé. No me corresponde a mi. Llego por tres años a Colo Colo. De todas formas, pienso que por la forma que de jugar y la calidad que tiene Colo Colo, no van a ser dos partidos“, aseguró el trasandino que uno de los seis extranjeros del Cacique junto a Justo Villar, Matías Zaldivia, Julio Barroso, Christofer Gonzales y Octavio Rivero.

Además, el defensa comentó que está dispuesto a cumplir cualquiera de las funciones en la línea de tres defensores del plantel y señaló que está disponible para empezar a jugar.

“Físicamente estoy muy bien. Colo Colo tiene una gran defensa, jugadores con mucha calidad. Llego para competir y ganarme un puesto. La decisión es de Pablo sobre quién juega y quién no. La verdad es que me acomodo a cualquier puesto de la defensa“, afirmó Meza.

El defensa argentino, además, desmintió las versiones de que podría obtener la nacionalidad, asegurando que no tiene ascendencia chilena, como algunas versiones habían asegurado.