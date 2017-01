Luis Pavez busca reencantarse con el fútbol: "Es una oportunidad para recuperar mi juego"

Una de las sorpresas que se dio en este mercado de verano fue la partida de Colo Colo del lateral Luis Pavez a Santiago Wanderers. El defensa no fue considerado durante el torneo de Apertura por el técnico Pablo Guede y fue uno de los “cortados” que estaban obligados a salir a préstamo para el Clausura 2016/2017, llegando hasta el puerto de Valparaíso.

En sus primeras semanas en la quinta región, el canterano albo se siente bastante cómodo en el equipo. “Venir a Santiago Wanderers y es una linda oportunidad para recuperar mi juego y me he sentido muy cómodo con los compañeros y con el cuerpo técnico”, afirmó Pavez quien jugó su último partido en el fútbol profesional el 15 de mayo del año pasado.

A pesar de que en Wanderers no existe un lateral izquierdo titular, el defensa de 21 años toma las cosas con tranquilidad. “No me siento seguro de la titularidad. Esa condición hay que ganársela en los entrenamientos y los días de partido, vine a Valparaíso por mi oportunidad y tengo que aprovecharla como sea”, comentó en conferencia de prensa.

Por el momento, Pavez está concentrado en el debut oficial con la camiseta caturra el cual seguramente se dará el viernes 3 de febrero ante O’Higgins. “Me gusta como es Wanderers, una institución importante, con un complejo deportivo hermoso, con las condiciones para hacer las cosas bien y con un respaldo importante en las tribunas. Los hinchas acá se hacen sentir cuando juegas y cuando no juegas”, finalizó el nuevo refuerzo de Santiago Wanderers.