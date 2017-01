Durísimo: Harold Mayne-Nicholls se culpa del fracaso de las selecciones menores

El ex presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, se adjudicó la culpa del mal momento de las selecciones jóvenes del fútbol chileno, tras la nueva eliminación en primera ronda de la Roja en un Sudamericano Sub 20.

En una columna en el diario La Estrella de Arica titulada “Mi fracaso personal con la Rojita”, el ex timonel del balompié nacional fue muy duro con su gestión y realizó una serie de cuestionamientos a lo realizado durante su período: “Debí haberme dado cuenta antes de que los tiempos ameritaban cambios”, dijo.

Estas son las palabras más duras de Mayne-Nicholls:

“Escribo desde el dolor que significa un fracaso, o no haber cumplido con los objetivos. Lo hago por haber sido responsable de ciertas decisiones que no permitieron logros en mi carácter de presidente de la Asociación Nacional de Fútbol. Lo digo, pues, me es imposible eludir la responsabilidad, evidente a todas luces, que me cabe en la designación de los cuerpos técnicos de las selecciones menores en mi período a cargo del fútbol chileno“, dijo en principio.

“Cuando elegimos creí haberlo hecho bien. Los resultados dijeron otra cosa. (…) Hago el análisis desde el punto de vista de la estructura del trabajo”, añadió.

“Durante mi período, no se innovó en el aspecto de preparación y tengo entendido que ahora sigue igual. Ahí creo que se encuentra la raíz del problema. Cambiaron los tiempos. Evolucionaron los métodos de trabajo. Se profesionalizaron las series menores de los clubes. Y no hicimos las adaptaciones necesarias“, prosiguió.

Además, expresó que “el otro gran cambio deber ser el nombramiento del técnico. Y no si debe ser de Primera División o de las series juveniles. No radica ahí el tema. Lo que tengo claro es que debe ser alguien con vasta experiencia y que olvide la actitud paternalista y protectora que hoy parece dominar”.

“A Chile le fue mal en mi período (salvedad con la Sub-20 de Canadá, pero ahí entramos en la parte final del proyecto) con las menores. Debí haberme dado cuenta antes de que los tiempos ameritaban cambios. No lo hice. Ahora lo veo con claridad y por ello es que me atrevo a compartirlo“, indicó.