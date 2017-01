Hugo Droguett deberá esperar al menos un mes para volver a jugar

Luego de sufrir un cuadro de isquemia transitoria en diciembre de 2016, que lo llevó a descompensarse en su hogar en Temuco, Hugo Droguett se recupera para poder ser parte del plantel de Deportes Antofagasta de cara al Torneo de Clausura 2017.

A pesar de que se realizó exámenes en Santiago que determinaron que el ex seleccionado nacional está en buen estado de salud, el cuerpo médico del CDA acordaron no apurar el regreso del ex Cobreloa, por lo que no jugará, al menos, hasta después de la cuarta fecha del campeonato. O sea, en un mes más.

“Hugo está cada día mejor y está en un período de adaptación a las cargas de trabajo. Eso debe llevar por lo menos tres semanas más de preparación“, aseguró a El Mercurio de Antofagasta Juan Covarrubias, kinesiólogo de los Pumas.

Por su parte, Droguett se mostró paciente sobre su recuperación. “He ido de menos a más y probablemente la próxima semana subiremos las cargas. Me prepararé de la mejor forma para poder jugar cuando me toque“.

El equipo nortino debuta en el Clausura el próximo sábado 4 de febrero ante Everton, en el estadio Calvo y Bascuñán.