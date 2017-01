La confesión del chileno Lorenzetti: "Ahora soy bicampeón de América"

Gustavo Lorenzetti, volante de Universidad de Chile, hace pocas semanas firmó su carta de nacionalidad y hoy festeja su nuevo país. Pero no es el único. Julio Barroso y Ramón Fernández de Colo Colo buscan replicar lo realizado por el rosarino, mientras Pablo Calandria de O’Higgins de Rancagua, el pasado 25 de enero recibió su nacionalización.

Luego de que la ANFP y el consejo de directores determinara disminuir la cantidad de extranjeros posibles para cada una de las instituciones del fútbol nacional, el “boom” de las nacionalizaciones comenzó y se han sucedido uno tras otro los deportistas foráneos que buscan esta opción, para permanecer en el club y liberar así a sus equipos de utilizar un cupo en ellos.

Para Lorenzetti, el tema del cupo de extranjero fue determinante para tomar la decisión de convertirse en chileno, con todos los papeles de la ley.

“Mis hijos Santiago y Bianca son chilenos, llevo un tercio de mi vida acá. Me siento muy cómodo en Chile. Todo el tema de la nacionalización se da en un momento que el club necesitaba liberar un cupo de extranjero. Hablamos con mi familia y por suerte todo salió rápido. No lo tenía en mente, sobre todo porque mis raíces están en Argentina. Mi familia es de allá, pero el club necesitaba. Y si no se dan las cosas en Argentina, feliz me quedo acá”, explicó en entrevista a Las Últimas Noticias.

Pero no se quedó ahí, y la presión por partir al utilizar un cupo foráneo no lo desvela y cree que “en caso que la U buscara un extranjero, yo estaba tranquilo porque tengo contrato vigente. Lo hice pensando en el club. Quizás necesita traer una pieza clave desde el extranjero. Como te comenté, lo conversamos en casa y listo”, comentó.

Además, entre risas, el rosarino explicó al matutino que “¡ahora también puedo decir que soy bicampeón de América. Varios compañeros acá ya me preguntan qué se siente ganar dos copas América”, finalizó.