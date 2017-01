David Pizarro en busca de su revancha en la U: "Con el grupo que tenemos es para pelear el campeonato"

Ángel Guillermo Hoyos había dicho al término de la semana pasada que quería a David Pizarro como segundo refuerzo de Universidad de Chile. Aprovechando que lo pudo conocer porque el mediocampista estaba entrenando en el Centro Deportivo Azul para no perder la forma física, el técnico mandó un mensaje público a los dirigentes para que lo contraten y le hicieron caso.

El Fantasista fue confirmado este lunes como el segundo refuerzo de la U, uniéndose a Lucas Ontivero,y tendrá la posibilidad de volver a jugar fútbol, luego que jugara su último partido en abril del 2016.

Sobre su llegada a los azules, Pek fue claro en señalar que “se me da la ocasión y empecé a entrenar con mucho sacrificio. Me puse a las ordenes del profe Guillermo y los resultados fueron importantes. Era una prueba importante para mí, para saber en que estaba. Estoy feliz porque vuelvo a jugar que es lo que más quiero y se da en un club que en su momento también me abría las puertas”.

Uno de los principales motivos para volver a los azules fueron los halagos que le realizó el entrenador públicamente, a lo que Pizarro espera responder con buenas actuaciones. “Siempre para mí es importante lo que piensa el técnico, más allá de lo que piensa el dirigente si te quiere traer o no, pero eso inclinó a que me quedara en la U y por lo que expresó públicamente de mí. Espero devolver esa confianza que está teniendo”, sostuvo Pizarro.

El volante tiene claro que la U no realizó un gran 2016 y, por lo mismo, se mostró confiado en revertir la situación y pelear el título este semestre. “Estamos un poco en deuda por lo que se ha mostrado en el último tiempo. Creo que con el grupo que tenemos es para pelear el campeonato. Estoy feliz de afrontar una iniciativa como es jugar en la U y me pongo a disposición de las presiones y estoy dispuesto a afrontarlas con la mayor seriedad y profesionalismo”.