Johnny Herrera: "Tenemos todas las ganas que este año volvamos a ser un equipo de éxito"

Johnny Herrera es uno de los referentes del plantel de Universidad de Chile y el portero quiere dejar atrás el mal año que tuvieron en 2016 y se mostró confiado en recuperar la mística ganadora con el nuevo técnico, Ángel Guillermo Hoyos.

En entrevista al diario La Cuarta, el arquero fue claro y sostuvo que “tenemos todas las ganas de que este año volvamos a ser un equipo de éxito, que consiga más gloria y gane campeonatos”.

Sobre la llegada de Hoyos y lo que vivieron el 2016 indicó que “no es la primera ni la última transición que me ha tocado vivir. Es parte de los sinsabores del fútbol, donde muchas veces te va extraordinario y en otras, no. Estamos felices con él. Es todo lo que quiero decir”. Pensando en los desafíos para el año, fue claro en señalar que “la idea es llegar lo más lejos posible en la Sudamericana”.

Saliendo del fútbol, Johnny Herrera se tomó con humor las constantes burlas que hacen con sus fotografía en los ya tradicionales memes: “en realidad siempre habrá uno nuevo, porque la gente es muy ingeniosa. Me río mucho con ellos, sé que es ‘parte de’. Y me gusta reírme de mí, así que no hay problema”.