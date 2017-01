Montillo y su fallido retorno a la U: "Inventaron cosas para tratar de tirarme a la hinchada en contra"

El volante argentino Walter Montillo, quien actualmente milita en Botafogo, entregó nuevos detalles de su fallido intento por retornar a Universidad de Chile y disparó contra el presidente de Azul Azul, Carlos Heller.

El Ardilla conversó con radio ADN y aseguró que “yo había dicho que después de China iba a volver, pero bueno, por la negativa del presidente o del cuerpo técnico de ese momento, tuve que buscar a otros lados”.

“Se inventaron muchas cosas como para intentar de tapar agujeros, y a mí no me gusta eso. Yo voy de frente. Se lo había dicho a Carlos Heller cuando me llamó por teléfono, le dije que era una falta de respeto lo que estaban haciendo, sacando cosas que no eran”, añadió.

Montillo apuntó a los dichos de Heller, quien habría señalado que el mediocampista tenía varias ofertas de otros clubes y que su sueldo era muy elevado para llegar a la U.

Sobre esto, Montillo dijo que “se empezaron a inventar cosas para tratar de tirarme a la hinchada en contra. Pero estoy muy tranquilo. Ni llegamos a hablar de números, ni se acercaron a mí”.

Sobre un posible regreso a los azules, dijo que “eso se verá. Cuando quise volver se me cerraron las puertas, pero yo sé que no es por la gente. Estoy dolido con el trato. Cuando estuve yo siempre traté de dar lo mejor, hasta en los momentos más difíciles de mi vida. Por ahí una devolución de esa manera no fue la correcta”.

Finalmente, se refirió a su estadía en Botafogo y el duelo ante Colo Colo de este miércoles en Rio de Janeiro. “Estoy contento con Botafogo, me han tratado muy bien. No sólo a mí, sino que también a mi familia que para mí es lo más importante”.

“Hay que respetarlos. Sabemos que tienen un buen equipo, pero ojalá que nosotros podamos hacer el mejor partido que podamos para sacar una buena diferencia de local”, concluyó.