Pablo Guede quedó feliz con renovación de Baeza y advierte: "De Botafogo preocupa todo"

Una de las mejores noticias que recibió el fin de semana el entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, fue la renovación del volante Claudio Baeza, quien extendió su vínculo con el Cacique por cuatro años. El jugador finalizaba contrato en junio y las negociaciones parecían no avanzar entre la dirigencia y el jugador, quien ya podía negociar como jugador libre para partir a mitad de año. Sin embargo, el agente de Baeza no llegó con ofertas concretas desde Brasil y decidieron seguir en el Cacique.

Dicha decisión dejó feliz a Guede, quien fue claro en indicar que “es una alegría tremenda que Claudio haya renovado. Es uno de los mejores fichajes que podríamos haber hecho. Le agradezco al presidente que fue capaz de cerrar una negociación muy dura. El mérito es sólo de él”.

En lo futbolístico, Colo Colo enfrentará este miércoles a Botafogo por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores y el técnico ya definió al portero que quiere de titular para el duelo. “Si está bien, Villar jugará de titular. Ya hablé con Villar y con Garcés. Yo quiero que él esté, pero lo más importante es cómo se sienta. Si está bien, jugará”.

Además, sobre el nivel que tiene su rival brasileño, a quienes enfrentarán en el Nilton Santos de Rio de Janeiro, destacó el buen juego y el plantel que tienen, donde sumaron ocho refuerzos y Walter Montillo llegó como principal figura.“De Botafogo preocupa todo, la manera de jugar que tienen, la calidad de sus futbolistas, defienden de una manera muy correcta. A partir de ahí, ver lo que somos capaces de ser. Tiene que estar la obsesión por ganar la Libertadores, somos Colo Colo. Siempre tenemos que ser conscientes de lo que somos realmente y claro que no es fácil, pero no me voy a quejar, es lo que nos tocó. Vamos con Botafogo, si ganamos iríamos con el ganador de Olimpia o Independiente del Valle y de ahí recién a la fase de grupos si pasamos. Esperamos estar a la altura”.

Finalmente, sobre el asesor deportivo de Botafogo que viajó a Chile para “espiar” sus partidos, el técnico reconoció que los albos también enviaron un emisario a Rio de Janeiro. “Fuimos a grabar los partidos de ellos con cámaras nuestras. Vi los 21 partidos con este entrenador. El partido con Chapecoense me dio ciertas señales de cómo hacerle daño a Botafogo. Es un partido de Copa Libertadores donde no se puede dejar nada al azar, tratamos de que no nos quede ningún detalle por desarrollar para llevarlo a cabo de buena manera. Nosotros mandamos dos (espías). En el fútbol nos vemos todos y los partidos, además, se televisan”