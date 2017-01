Sebasitán Toro no renovó contrato en Colombia y busca club en Chile

Solamente seis meses duró la experiencia de Sebastián Toro en Colombia. El defensa formado en Colo Colo no renovó su contrato con Junior de Barranquilla donde fue dirigido por Giovanni Hernández y jugó ocho partidos sumando 656 minutos en cancha.

“No seguí porque no llegamos a un acuerdo económico, pero ellos no querían que me fuera. Siento que quedaron conformes con mi rendimiento. Estoy sin club en este momento. Estoy viendo algunas ofertas, analizando todo. Hay otros equipos de Colombia que me quieren, pero hay que ver cómo se van dando las cosas.”, comenta el defensa al diario La Tercera.

En su regreso a nuestro país, Sebastián Toro también se hace cargo de la mala imágen que creó cuando joven debido a sus problemas de inmadurez que lo perjudicaron fuera y dentro de la cancha.

“Eso ya es un tema pasado. Ya maduré, tengo 26 años. No me gusta hablar del pasado, sino del presente y del futuro. Mucha gente piensa que soy el mismo de antes, pero no es así. La gente que me conoce sabe cómo actúo ahora, sabe que estoy más maduro.”, afirma con bastante claridad el ex jugador de Colo Colo.

A pesar de lo mal que salió del club, Toro no baja los brazos por algún día volver a vestir la camiseta alba. “¿A quién no le gustaría? Me encantaría, pero ya es muy difícil. Ya contrataron a todos sus refuerzos. Nunca me han llamado“, concluyó el jugador que espera recibir ofertas desde Chile y Colombia.