Rabia, burlas y el karma: Las reacciones ante el duro sorteo de la U en la Sudamericana 2017

La Universidad de Chile tenía 22 opciones de rivales para su debut en la Copa Sudamericana y el sorteo que se realizó en Asunción le entregó quizás al equipo más difícil de enfrentar: Corinthians de Brasil.

Mientras los hinchas de los otros equipos chilenos festejaron sus emparejamientos (Everton vs. Patriotas FC de Colombia, O’Higgins vs. Fuerza Amarilla de Ecuador y a Palestino vs. Atlético Venezuela de Caracas), los fanáticos azules pasaron por varios estados, desde la rabia a la esperanza, mientras tuvieron que enfrentar las burlas de los clásicos rivales en las redes sociales.

Para esta edición que arrancará el 28 de febrero y se prolongará hasta el 13 de diciembre, la U tendrá que jugarsela desde el incio para no quedar al margen en la primer llave de eliminación directa, y en Twitter los fanáticos expresaron de inmediato su sentir ante el complicado cuadro de la Copa que ya ganaron en 2011.

Mira las mejores reacciones en redes sociales:

Nos reimos de Mark Gonzalez / Nos llega David Pizarro

Nos reimos de que les tocó con Botafogo/ Nos toca con Corinthians#Karma — 3nsoide (@3nzoide_) February 1, 2017

Igual Johnny Herrera sabe como juega Corinthians. Tenemos esa ventaja 🙄 — ____________ Elito – (@ElitoCorrales) February 1, 2017

20 equipos debutantes y a la U le toca Corinthians. No da para explicaciones. — Andrés Yáñez (@ayanezca) February 1, 2017

El sorteo estaba LLENO de equipos callampa y les tocó Corinthians… es como si te cambiaran a J. Wilstermann por Flamengo. — Marcelo Lagos (@MarceloLM14) February 1, 2017

Jajjaja mala suerte de la U, podía haberle tocado uno venezolano, peruano o ecuatoriano, pero le tocó Corinthians, cagó! #SudamericanaxFOX — Alaniz Efendi (@alaniz2k) February 1, 2017

Uta, lo siento por la gente de la @udechile El sorteo con miles de equipos charchas y les toca Corinthians. La cueíta, jajajajaja — #aloquesalga (@aloquesalga) February 1, 2017

3.564 equipos cornetas en el sorteo y nos toca contra Corinthians. — Sed Rollins (@SedRollins) February 1, 2017

GRAF/JR