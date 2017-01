Gobernación de Valparaíso negó autorización para el duelo Wanderers-O"Higgins

La polémica se instaló en la quinta región. A pesar de los fuertes incendios forestales que azotan a nuestro país en los últimos días, la ANFP confirmó que el inicio torneo de Clausura no sufrirá modificaciones y arrancará este fin de semana.

Aunque desde Quilín se mantienen fuerte en su postura, distintas organizaciones, tales como el Sifup, quieren hacer cambios e, incluso, buscan suspender la primera fecha del campeonato. Es así como en los próximos días podrían haber modificaciones y una de ellas sería el encuentro entre Santiago Wanderers y O’Higgins, que está programado para este viernes a las 19:00 horas en Valparaíso.

El Gobernador Provincial de Valparaíso, Jorge Dip, informó que no autorizaron el partido entre Caturros y Celestes por ser Playa Ancha una zona de emergencia tras los distintos incendios forestales que han azotado la zona, además de tener recursos destinados para el festival Rockódromo. “Como gobierno hemos realizado un tremendo esfuerzo para que las personas vuelvan al estadio y nuestra intención siempre es que se juegue. Ahora, atendiendo la zona de emergencia que enfrentamos en Playa Ancha, hoy no estaríamos en condiciones para autorizar el partido“, afirmó la autoridad.

En conversación con el programa Golazo UCV, Jorge Dip aseguró que les ofrecieron jugar el lunes o martes, luego que termine el festival, y la respuesta fue negativa. “(Sostenido) conversaciones con la dirigencia de Wanderers y le ofrecimos programar este partido en dos días y horarios distintos de la próxima semana. Ellos me han manifestado que en esas condiciones no jugarán”.

El vicepresidente de Wanderers, Miguel Bejide, salió al paso de las declaraciones del gobernador y explicó las dudas que se le presentan tras la información entregada por la autoridad. “Sin desconocer la situación que ha vivido Valparaíso, a mí me llama la atención que desde la Gobernación nos digan que no hay fuerza policial suficiente, pero sin embargo nos ofrecen jugar el lunes o martes. No entiendo cómo en 48 horas van a solucionar la dotación de Carabineros”, sentenció Bejide.

El vicepresidente caturro también aprovechó la oportunidad para informar uno de los principales motivos por el que no quieren modificar el partido ante los celestes. “Nosotros habíamos preparado un partido que iba a tener un sentido de cooperación para los damnificados y la idea era tener un buen marco de público, porque la mitad de la recaudación iba a ser donada a esas personas. No vamos a jugar el lunes o martes, esa es mi postura”, concluyó Miguel Bejide.