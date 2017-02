Maripán y el partido con San Luis: "Con ellos no nos ha ido muy bien y hay que sacarlo adelante"

El fútbol vuelve a las canchas chilenas este fin de semana y el campeón defensor no quiere sorpresas en su debut, por eso Guillermo Maripán reconoce que en la Universidad Católica preparan con dientes apretados el duelo contra San Luis de Quillota del domingo.

El defensor valoró el nivel del fútbol chileno y señaló que no quieren sorpresas frente a los Canarios: “Va a ser más competitivo en todo sentido y no sólo con los equipos grandes. Todos los equipos están saliendo a proponer distintas ideas de juego y eso hace más atractivo el fútbol chileno. Los últimos partidos con San Luis no nos ha ido muy bien, empezar con ellos es un buen desafío, lo tenemos que sacar adelante para empezar de buena manera el campeonato”.

Santiago Silva fue la gran incorporación del club de la precordillera para este semestre y Maripán confía en sus capacidades goleadoras para liderar al plantel en busca del tricampeonato: “Lo ha hecho de muy buena manera, se integró muy bien y rápido. Manteniendo la base se mantienen las ideas, el juego y ya nos conocemos todos. Va a ser un campeonato difícil, tenemos que superar el buen juego que tuvimos el torneo pasado y defender el título. Estamos preparados para comenzar bien el torneo y ojalá llevarnos el tricampeonato”, señaló.

Pero este 2017 no sólo será enfocado en la competición local, también estará puesta la ilusión de los hinchas en la Copa Libertadores y el zaguero confiesa que es un tema en el camarín para tener una buena actuación: “Lo hablé con algunos compañeros, pero estamos todos enfocados en San Luis. Vamos a ir semana a semana, pero mirando de reojo la Copa”.

Maripán buscará mantener el nivel que lo llevó a la selección chilena en la China Cup: “Para mí es un golpe de confianza, un premio al trabajo y al esfuerzo. Tengo que seguir trabajando y mejorando para ser llamado nuevamente”, finalizó a la espera del debut de La Franja que será el domingo a las 20:00 en el estadio San Carlos de Apoquindo.

GRAF/JR