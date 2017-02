Ronald Fuentes no se achica: "Corinthians es lo más grande de Brasil y la U lo más grande de Chile"

Aton Chile / El Gráfico Chile

Universidad de Chile no tuvo un buen sorteo en la primera fase de la Copa Sudamericana y deberán enfrentar al poderoso Corinthians de Brasil, mientras que los otros chilenos en competencia, Palestino, O’Higgins y Everton, tienen más accesibles. Como era de esperar, en el cuadro estudiantil no quedaron contentos con el cruce, pero no quieren echarse a morir y el nuevo gerente deportivo, Ronald Fuentes, intentó subir las esperanzas de los fanáticos azules.

“Si hubiera sido por elegir, hubiéramos tratado de evitar de todas formas a Corinthians, pero la premisa nuestra es mejorar lo que estamos haciendo. Ellos son los más grandes de Brasil y nosotros los más grandes de Chile, así que también será una confrontación muy especial, muy motivante para nuestra gente, y esperamos estar a la altura del compromiso”, reconoció el ex técnico a la cadena FOX Sports.

“Palestino, O’Higgins y Everton tienen en el papel llaves más fáciles, pero hay que jugar los partidos. Todos los clasificados han hecho cosas importantes en sus ligas, pero esperamos que los equipos chilenos hagamos mejores cosas en esta Copa Sudamericana”, añadió el ex DT de Universidad de Concepción.

Por último, el nuevo gerente deportivo de Universida dde Chile que “ahora queda esperar hacer una buena presentación contra Corinthians. Nos tenemos la fe y la confianza y todo quedará en esos 180 minutos“.