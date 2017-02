Gamadiel García exige la suspensión de la fecha por los incendios: "El país no está para fiestas"

A pesar de los fuertes incendios forestales que golpean al sur de nuestro país, la ANFP decidió seguir en pie con la programación de la la primera fecha del torneo de Clausura la cual comenzará este viernes. La decisión ha generado bastante molestia debido a que varios personajes del fútbol han solicitado de manera formal la suspensión total de la fecha. La petición no ha sido respondida desde Quilín.

Por el momento el único partido que no se jugará será el de Santiago Wanderers con O’Higgins debido a la falta de contingente policial que hay en el sector de Playa Ancha. “La postura nuestra era que se suspendiera la fecha entera, no estamos ajenos a lo que pasa en el país. Hoy Chile no está para fiestas”, explica el nuevo presidente del Sifup, Gamaliel García.

Rodrigo Astorga, gerente de competiciones de la ANFP, fue quien alzó la voz desde la entidad afirmando al diario El Mercurio que se “jugará en las regiones donde no hay problemas por los incendios forestales y se van a monitorear algunos partidos, dándonos como plazo falta el día jueves en la mañana (a mediodía) para poder cerrar o no su realización”.

Las declaraciones de Astorga no cayeron muy bien en los equipos del sur. Mario Rodríguez, presidente de Universidad de Concepción sostiene que “esto se debería haber resuelto hoy (ayer). Los viajes se planifican con anticipación, si se suspende el jueves nos causaría un problemas”.

Las palabras de Rodríguez fueron apoyadas por Jorge Correa, gerente de Huachipato. “Los traslados se planifican con tiempo. Si lo suspenden por un motivo de peso, lo aceptaremos; pero si es por cualquier cosa, pediremos una compensación”, comentó el funcionario acerero.