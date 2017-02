Figura dentro y fuera de la cancha: la faceta de actor de Diego Buonanotte

Diego Buonanotte fue una de las grandes figuras de Universidad Católica en el segundo semestre de 2016 en las coronaciones de los cruzados en la Supercopa de Chile y el Torneo de Clausura.

Pero el volante argentino también es figura fuera de las canchas y lo demuestra en el nuevo comercial de la campaña #Copadictos de Fox Sports, que invita a los hinchas de la UC, Colo Colo y la U a seguir a sus equipos en las dos competiciones continentales en las que participan en la actual temporada: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

“Soy malo para la actuación, pero es lindo, así que intento hacer lo mejor, aunque no me sale como lo puede hacer un actor de verdad. Ya lo he hecho varias veces, pero solo intento hacerlo lo mejor que pueda”, aseguró el trasandino durante el rodaje del comercial.

La campaña #Copadictos que parte hoy, retrata a todos los hinchas que necesitan ver a su equipo en una copa internacional mientras se “disfrazan” de otra cosa entre partido y partido: taxistas, meseros, cajeros, entre otros. Profesiones que estos impostores como Diego Buonanotte, Johnny Herrera y Justo Villar ocupan para esconder su verdadera identidad, la de un “Copadicto”.

