Matias Rodríguez y duelo contra Corinthians: "Será muy complicado pero no imposible"

Universidad de Chile tuvo un poco afortunado sorteo en la Copa Sudamericana y tienen que enfrentar a Corinthians en la primera ronda del torneo continental, uno de los equipos más fuertes del campeonato. Matías Rodríguez, defensor de la U, se refirió al partido que deberán jugar ante el conjunto brasileño, el próximo 5 de abril y 10 de mayo.

“Cuando uno ve los equipos tienes cinco o seis que no quieres enfrentarte y ahora nos tocó un equipo fuerte. Ojalá que podamos hacer una buena Copa y será muy complicado, pero no imposible. Nosotros queremos dejar una buena imagen”, señaló el ex Sampdoria.

Eso sí, el desafío más cercano del equipo universitario será el próximo fin de semana, cuando enfrente por la primera fecha del Torneo de Clausura a Deportes Iquique, en Cavancha, el 5 de febrero a las 12:00 horas. El lateral azul quiere comenzar con una victoria para después disputar el campeonato y olvidar el irregular 2016.

“Queremos partir con el pie derecho pero no nos podemos regalar ante Iquique, si dejamos espacio lo pueden aprovechar. Tenemos que saber cuándo atacar y cuándo defender. No fuimos protagonistas en el último año y eso lo queremos dejar de lado. Intentaremos pelear el campeonato y luchar en la Copa. Tenemos que pensar el partido a partido”, señaló el campeón de la Copa Sudamericana 2011.

El encuentro en Iquique podría significar el reestreno de David Pizarro, quien volvería a vestir la camiseta de la U después de 16 años.