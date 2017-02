En San Lorenzo aseguran que siguen a Eugenio Mena para reforzarse

Uno de los objetivos de San Lorenzo en 2017 es conseguir la Copa Libertadores, competición donde deberá enfrentar a Universidad Católica en la fase de grupos. Por ahora, el club de Boedo se ha reforzado con Robert Píris da Motta, volante central paraguayo que llegó procedente de Rubio Ñu, y con Rubén Botta, enganche argentino que pertenecía a Pachuca.

De todas formas, las salidas de Martín Cauteruccio, Sebastián Blanco y Emmanuel Mas, tres jugadores clave en el esquema del técnico Diego Alonso en la pasada campaña, han debilitado al conjunto de los Cuervos. Por este motivo, el seleccionado chileno Eugenio Mena, es una de las opciones para cubrir la plaza que dejó Mas.

“Es un jugador que está en consideración del equipo y es del gusto del técnico”, asegura Roberto Fernández, vicepresidente del equipo de Boedo, a El Gráfico Chile

Eso sí, el directivo le baja el perfil a una posible llegada a Boedo del ex Universidad de Chile. “Acá gusta el jugador, pero por ahora no podría llegar porque no hay cupo para él y no necesitamos un lateral izquierdo sí o sí. Incluso, Paulo Díaz puede jugar en esa posición y en Chile ya lo ha hecho”, señala Fernández.

El Chueco está entrenando junto al plantel de Santiago Wanderers mientras intenta resolver su futuro, ya que su pase pertenece a Sao Paulo pero no tiene opciones en los brasileños y debe buscarse un nuevo destino.