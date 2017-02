Hoyos palpita debut de la U ante Iquique y aseguró que Pizarro podría ser titular

Ángel Guillermo Hoyos llegó para dirigir a Universidad de Chile y hacer olvidar un irregular 2016. El estratega argentino tendrá su debut al mando de la U el próximo domingo 5 de febrero, cuando los azules visiten a Iquique a las 12:00 horas en Cavancha por la primera fecha del Torneo de Clausura.

El ex DT de la selección boliviana elogió a los Dragones Celestes, que en el Apertura del año pasado finalizaron como subcampeones y les permitió clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Todos los equipos vienen de un proceso de trabajo largo. Iquique viene con un proceso de varios años y eso es idóneo. Este es un campeonato parejo y muy exigente. En otros países marcan diferencia los grandes, pero acá hay más paridad”, aseguró el cordobés.

El encuentro entre el elenco universitario y el equipo nortino podría significar el reestreno de David Pizarro con la camiseta azul, que vistió por última vez en 2001, ya que Hoyos reveló que podría jugar como titular ante el conjunto que dirige Jaime Vera. Además, para este encuentro, Sebastián Ubilla volverá a formar parte del plantel de la U y Jean Beausejour todavía está en duda por un problema muscular.

“Es posible que juegue el domingo. El derroche de humildad y sencillez que reparte, me sorprende por la magnitud de su trayectoria. Es un ejemplo. No sólo puede seducir como jugador, sino que de muchas formas, como ser humano, su capacidad de análisis y de resolución es fantástica. Más allá de las edades, que para mí no es un impedimiento, está para jugar en alto rendimiento y muy bien”, señaló el entrenador de 53 años.

Además, el ex director técnico de Bolívar se mostró abierto a la opción de fichar a Esteban Carvajal, volante de Palestino, luego de la fallida llegada de Carlos Carmona, quien continuará su carrera en Atlanta United de la MLS.

“Estamos abiertos a que llegue un jugador más, pero también estamos pendientes del fútbol base. Nuestra intención es mirar las inferiores. De Esteban tengo referencias y también lo he visto. Es un jugador interesante, ha estado en la Selección. Estamos analizando y tenemos márgenes de días para tomar una buena decisión para hacernos más fuertes”, afirmó Hoyos.

Finalmente sobre enfrentar a Corinthians en la primera fase de la Copa Sudamericana, señaló que “personalmente me gusta, creo que es un rival de jerarquía y de los grandes del fútbol, no sólo sudamericano. Es un partido enorme y que nos dará esa posibilidad de poder competir en esos niveles. Ambas instituciones son de los grandes del continente.