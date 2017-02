Carlos Ulloa arbitrará el debut en el Clausura de la campeona UC

A pesar de la emergencia que se vive en el país por los incendios forestales, este fin de semana arrancará el Torneo de Clausura y se disputarán seis de los ocho compromisos.

Y este viernes, la ANFP dio a conocer los árbitros para la jornada inaugural, la que tendrá varios partidos atractivos en cartelera. Uno de ellos es el que animarán este sábado los coperos Unión Española y Colo Colo, a las 18:00 horas en el estadio Santa Laura, cotejo que será dirigido por Eduardo Gamboa.

En tanto, Piero Maza será el encargado de pitar en el estreno de la Universidad de Chile de Ángel Guillermo Hoyos frente a Deportes Iquique, el domingo a las 12:00 en Cavancha.

Por su lado, Carlos Ulloa será el juez del compromiso entre el bicampeón Universidad Católica y San Luis, a las 20:00 en San Carlos.

Árbitros para la primera fecha del Clausura:

SÁBADO 4 DE FEBRERO

12:00 horas, Deportes Antofagasta vs. Everton, estadio Calvo y Bascuñán, Rafael Troncoso

18:00 horas, Unión Española vs. Colo Colo, estadio Santa Laura, Eduardo Gamboa

20:30 horas, Audax Italiano vs. Cobresal, estadio Bicentenario La Florida, Cristián Andaur

DOMINGO 5 DE FEBRERO

12:00 horas, Deportes Iquique vs. Universidad de Chile, estadio Cavancha, Piero Maza

17:30 horas, Palestino vs. U. de Concepción, estadio Municipal La Cisterna, Patricio Polic

20:00 horas, Universidad Católica vs. San Luis, estadio San Carlos de Apoquindo, Carlos Ulloa

*Partidos suspendidos: Santiago Wanderers vs. O’Higgins, estadio Elías Figueroa, y el de Deportes Temuco vs. Huachipato, estadio Germán Becker.