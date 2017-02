Matías Zaldivia agradeció en Instagram el apoyo que ha recibido por su grave lesión

Colo Colo recibió dos duros golpes el pasado miércoles en Rio de Janeiro. Además de perder por 2 a 1 ante Botafogo en la segunda fase de la Copa Libertadores, los albos sufrieron la lesión de Matías Zaldivia, quien salió lesionado a los 19 minutos de partido. La cara del argentino daba cuenta de la gravedad de la lesión y los exámenes así lo confirmaron: rotura completa aguda de ligamento cruzado anterior y lesión de cuerno posterior de menisco interno.

La grave lesión dejará al zaguero fuera de las canchas por todo el torneo y su periodo de recuperación será de, al menos, seis meses. Por eso, los mensajes de apoyo le llovieron y tanto compañeros de profesión como hinchas le entregaron fuerza en el difícil momento que está atravesando, a lo que respondió con un agradecimiento en su cuenta de Instagram.

“A través de esta foto quería agradecerle a toda la gente que me escribe dándome fuerzas. Quiero decirles que leo todos los mensajes que me mandan porque me hacen muy bien. Ustedes, mis compañeros, mis amigos y mi familia son los que me dan fuerzas para salir adelante de este mal momento, se los agradezco de corazón y sepan que voy a hacer todo lo posible para volver más fuerte que antes! GRACIAS! (sic)”, escribió Zaldivia, que entrará el miércoles a pabellón para ser operado.