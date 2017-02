Guede y victoria de Colo Colo: "Hay que sacarse el sombrero por estos jugadores"

Pablo Guede quedó feliz con la victoria de su equipo ante Unión Española en Santa Laura por la primera fecha del Torneo de Clausura. Colo Colo tuvo una de sus mejores jornadas desde que el trasandino arribó a la banca a mediados de 2016. El nivel del Cacique no pasó desapercibido para el DT.

“Estos jugadores tienen un gran carácter y creo que hoy es un día para reconocerlo. Lo de estos jugadores es para sacarse el sombrero después del desgaste tremendo en Brasil. Llegamos a los 4.30 de la mañana del jueves y entrenamos un rato nada más”, aseguró el ex entrenador de San Lorenzo.

“Creo que hoy hicimos un buen primer tiempo, de alta intensidad. Destaco lo defensivo. Hoy sabíamos que no podíamos dejar espacios a Jaime, Salom y Pinares porque son letales. Pero nunca les dejamos correr. Me quedo con el compromiso defensivo”, añadió el ex delantero de Málaga.

De todas formas, Guede fue cauto y aseguró que, a pesar del gran nivel mostrado ante los Hispanos, todavía necesitan progresar. “Uno cuando esta en Colo Colo sabe que tiene que ganar, pero todavía hay que mejorar muchísimo. Hay 14 partidos más, hay que ir paso a paso”.

Además, el argentino comentó el encuentro que disputará Colo Colo el próximo miércoles 8 de febrero por el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores ante Botafogo.

“Tenemos un duelo importante, que esperamos sacar adelante. Un equipo atacando los 90 minutos y otro defendiendo. Creo que esa va a ser la tónica del partido”, concluyó Guede.