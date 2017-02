"El arbitraje es como las hue..": El día de furia de Hernán Clavito Godoy

Una victoria debería ser motivo suficiente para que un técnico esté feliz. Pero ese no fue el caso de Hernán Clavito Godoy, quien, pese a la victoria por 2 a 1 de su equipo Santiago Morning ante Rangers de Talca, no escondió su rabia contra los árbitros y estaba bastante decepcionado del accionar del colegiado Marcelo Jeria. Por eso, cuando fue consultado por el resultado del partido y la felicidad de haber ganado, el técnico de 75 años se fue por otro lado y lanzó duros dardos.

“Desgraciadamente el arbitraje fue como las hueas. De los cuatro hueones no se hace uno. Es un robo lo que hacen, porque todos los partidos son así. Por eso, cuando los chilenos salen al extranjero, a Colo Colo o Unión les vuelan la raja. Porque acá en Chile los árbitros son malos, mediocres, aspirantes a jueces ¿Cómo te van a sacar 7 amarillas? No deja jugar a los futbolistas, los amedrenta”, dijo el estratega en declaraciones que reproduce radio Mágica de Talca.

Pero el técnico estuvo lejos de detenerse ahí y sus siguientes críticas fueron contra los periodistas por no sacar a la luz esta situación. “Ustedes (los periodistas) nunca lo dicen. No se mojan el potito nunca, son como las hueas. Siempre tiran a cagar a los jugadores y nunca los defienden, sino que protegen a estos sinvergüenzas y para qué vamos a hablar de la ANFP, si se robaron todo el dinero y (Arturo) Salah es un títere y nadie le dice nada. Así que no quiero hablar más hueás”, cerró, retirándose entre aplausos de los presentes.

Sin embargo esta no es la primera vez que Hernán Godoy explota contra los árbitros o dirigentes. A fines del año pasado, luego de un empate de los microbuseros ante Coquimbo, Clavito también hizo de las suyas con su día de furia.

“Fue pésimo y lo tienen que decir ustedes, porque cada vez que alegamos nosotros somos castigados y no podemos entrenar ni mandar mensajes. Le van coartando la libertad al coach. Lo único que faltaba era que cabeceara el árbitro y el lineman”, fue uno de los tantos dardos que lanzó.