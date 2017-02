Hoyos recibe sus primeras críticas en la U: "Fue ver más de lo mismo"

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, quedó conforme pese a la derrota ante Deportes Iquique en el estreno del Torneo de Clausura, sin embargo, pocos concuerdan con la visión del argentino.

Uno que sabe lo que es vestir la camiseta de la U es Sergio Navarro, histórico capitán del Ballet Azul, quien mostró todo su malestar por el revés en el estadio Cavancha.

“No me pareció acertado cómo dirigió al equipo. Fue ver más de lo mismo del año pasado“, dijo el ex lateral izquierdo sobre el equipo del ex DT de Bolivia.

El Mundialista de 1962 no se quedó ahí, ya que al único jugador laico que destacó fue al debutante David Pizarro, quien ingresó en el complemento por el lesionado Gustavo Lorenzetti.

“Al único que rescato es a David Pizarro”, soltó el histórico jugador.

La U de Hoyos intentará enmedar el rumbo jugando como local, cuando el próximo sábado desde las 20:00 horas reciba a Deportes Iquique por la segunda fecha.

