Los problemas de Temuco: DT reconoce error en contratación y falta un lateral para duelo con la U

Deportes Temuco fue uno de los equipos que sufrió la postergación de su partido en la primera fecha, donde enfrentaban a Huachipato, y la semana de trabajo agregada le trajo al entrenador Luis Landeros la posibilidad de realizar una evaluación de su plantel de cara al encuentro con la Universidad de Chile, llegando a importantes y preocupantes conclusiones.

De cara a la segunda fecha del Torneo de Clausura, el técnico fue sincero al calificar la respuesta de sus refuerzos y de reconocer un error al contratar al argentino Mariano Almandoz. El defensa no se adaptó bien a los trabajos del equipo sureño por lo que no será de la partida ante los azules: “La responsabilidad me compete a mí, de visar las contrataciones. Nosotros apostamos por un jugador que es fresco, que en las referencias que teníamos nos podía dar todo lo que buscábamos. Pero lo dije el primer día: estaba más atrás de lo que queríamos y nos va a demandar tiempo”, señaló en el diario El Austral respecto al jugador que debía ocupar el carril derecho de la zaga.

Para Landeros, el jugador más que un aporte se transformó en un problema al no llegar en sus óptimas condiciones: “Es un chico que tiene toda la voluntad y todas las ganas, pero en lo que nos encontramos, en relación al resto de sus compañeros, está pasos más atrás. No se cumple la lógica de un refuerzo que debería venir a jugar. Sobre todo en estas instancias del torneo tan corto, no te da tiempo para prepararlo. Entonces, la responsabilidad me compete absolutamente a mí, de haber dicho no o haber buscado una alternativa distinta”, señaló.

Deportes Temuco está luchando contra el descenso y para eso visitará a la U, el sábado a las 20:30 horas, en el estadio Nacional con el puesto de lateral derecho como una incógnita. Ante el bajo nivel de Almandoz, Matías Navarrete volvería a ocupar el puesto, dejando su habitual lugar en el centro de la zaga.

GRAF/JR