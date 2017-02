Los felices testimonios de Riquero y Calandria al obtener la nacionalidad chilena

Luego de que la ANFP anunciara la modificación en las bases del campeonato para la temporada 2016-2017 y estableciera bajar de siete a cinco los cupos de extranjeros en cada club, no han sido pocos los jugadores quienes han optado por obtener la nacionalidad chilena.

Para la presente temporada jugadores como Pablo Calandria (O’Higgins), Mathias Riquero (Iquique), Gustavo Lorenzetti (Universidad de Chile) y Ramón Fernández (Colo Colo) dieron el paso y se “convirtieron” en chilenos, sumándose a futbolistas como Lucas Giovini, Cristián Muñoz, Germán Lanaro y Fernando De Paul, entre otros.

Mathias Riquero, volante de Iquique, está a una firma de obtener la nacionalidad chilena tras varios meses de tramitación. “La decisión pasó por algo absolutamente personal. Estamos felices con mi familia y no tuve ninguna complicación porque no porque me vayan a dar la nacionalización voy a ser menos uruguayo”, afirma el charrúa quien asegura que “el club nunca me exigió nada, pero en mi caso ayudaría a que el plantel se complete”.

¿Qué le gusta de Chile? “Me gusta aprender de su cultura, yo estuve mucho tiempo en el sur, rodeado de la montaña y la nieve, y ahora que estoy en el norte, esta zona tiene su encanto con las playas y el desierto”.

Pablo Calandria, delantero de O’Higgins, y con una vasta trayectoria en el fútbol chileno también festejó la obtención de la cédula chilena. “Fue algo personal y rápido. Se lo comenté a mi esposa y no hubo ningún problema, discusión o planteamiento por parte de mi familia”, afirma el goleador celeste quien relata que la opción surge a partir de la idea de ayudar a bajar los cupos extranjeros.

“El club me lo comentó, averiguamos que se podía hacer y la verdad es que dije que no tenía problemas. Uno lleva tiempo aquí y se siente parte del país. La mayoría tenemos hijos chilenos y el trámite lo hice contento”.

El derecho de votar

A convertirse en ciudadanos chilenos, los futbolistas podrán ejercer su voto en las próximas elecciones presidenciales, aunque dicha opción aún no es tema para Pablo Calandria.

“La verdad es que todavía no me he puesto a pensar en esas cosas, aún no me lo he planteado porque uno nunca sabe si el día de mañana seguirá viviendo aquí. Uno todavía piensa como jugador”, sostiene el atacante del conjunto rancagüino.

Pero uno que sí ejerció su voto en las elecciones municipales de 2012, fue Cristián Muñoz, arquero de Universidad de Concepción y que ese mismo año obtuvo la nacionalidad chilena.

“Cuando uno obtiene la nacionalidad, tiene derechos, pero también uno empieza a cumplir obligaciones y sí, esa vez fuimos a votar con mi señora. Fue algo lindo”, relata el portero quien reconoce que fue Arturo Salah quien le propuso nacionalizarse

“La decisión surgió en Huachipato, la idea fue de Arturo Salah, mi técnico, me preguntó si tenía la intención de nacionalizarme y me dijo que sería bueno, porque en estos tiempos se podía tener las dos nacionalidades. Lo conversé con mi familia e iniciamos los trámites”, remató el Tigre.

