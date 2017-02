Walter Montillo regresa al Monumental: "Tiene un sabor especial volver a jugar con un clásico"

Walter Montillo es una de las figuras en las cuales Botafogo confía para derrotar y eliminar a Colo Colo de la Copa Libertadores. El cuadro brasileño entrenó esta tarde en el CDA pensando en el duelo ante los albos el día miércoles en el Estadio Monumental; una vez terminada la práctica el volante argentino atendió a los medios de comunicación y comentó lo feliz que está de enfrentar al cuadro de Pablo Guede en Macul.

“Tiene un sabor especial volver a jugar con un clásico. Si bien estoy en Botafogo, a uno le quedan los recuerdos de lo vivido con la Universidad de Chile“, afirmó el jugador de Botafogo quien defendió los colores del equipo azul entre el 2008 y el 2010.

Con respecto al encuentro ante Colo Colo, Montillo afirmó que será “un partido muy importante para nosotros. Un partido difícil. Ellos y nosotros vamos a salir a buscar el resultado. Venimos acá a tratar de hacer un gran partido y conseguir el resultado que nos de la clasificación. Estamos muy ilusionados”.

Aunque en los últimos entrenamientos la propuesta de Botafogo ha sido bastante defesiva, el volante afirmó que eso no modificará su forma de enfrentar el partido. “Tenemos una forma de jugar que es siempre la misma. Tratar de ser agresivos cuando tenemos la pelota y cuando no, ayudarnos en cada sector de la cancha. Así se hace más fácil”, sentenció.

Para finalizar, sostuvo que a pesar de la capacidad goleadora de Esteban Paredes no tendrán marca especial. “Hay que tenerle cuidado a todos, no sólo fijarnos en Paredes. Si sólo nos enfocamos en Paredes, estamos muy mal. Es un jugador importante para ellos pero no juega solo. Sabemos que vienen haciendo bien las cosas”, concluyó el ex jugador de la U.