Las mejores anécdotas del popular Hernán Clavito Godoy en su carrera

Esta semana Hernán Clavito Godoy, DT de Santiago Morning, está haciendo noticia por sus dichos contra Arturo Salah y el arbitraje, luego de la victoria de su equipo 2-1 ante Rangers.

Pero no es la primera vez que el técnico dispara en una conferencia de prensa. De hecho, la más reciente fue en noviembre de 2016, tras el empate de visitante de los Microbuseros ante Coquimbo Unido, donde ya había criticado al referato nacional, pero también habló en contra de los dirigentes y los entrenadores extranjeros.

Clavito se siente con la facultad de comentar lo que sucede en el mundo del fútbol, ya que es uno de los personajes más longevos en el balompié chileno. Debutó como futbolista en 1958 en Deportes La Serena y desde ese momento ha estado ligado al deporte nacional.

En casi 60 años de fútbol, Clavito tiene miles de historias y en El Gráfico Chile elegimos sus cinco mejores anécdotas.

5. El intento de agresión al Gitano

Cuando Clavito dirigía a Santiago Wanderers, le tocó ir a enfrentar a Audax Italiano en La Florida. En ese encuentro un hincha del equipo itálico no paró de insultar al DT gritándole garabatos, hasta que Godoy no resistió más.

“En un momento perdí las casillas, trepé por la reja para pegarle, pero para mala suerte mía se me quedó agarrada la corbata en el alambre de púas. No pude pasar para el otro lado a pelear”, aseguró el estratega.

Después, Clavito contó que se encontró con el fanático, a quien le decían Gitano y tenía un diente de oro. Cuando dirigió a Audax se volvió a encontrar con él y aclararon lo que había sucedido.

4. “Me iba a hue… a las pu… aquí más arriba”



En un encuentro jugado en Coquimbo, cuando Godoy dirigía Santiago Morning el año pasado, el entrenador nacional fue consultado por el rendimiento de sus jugadores más jóvenes, algo que caracteriza al conjunto Microbusero.

En respuesta al periodista, Clavito se puso en el lugar de los jóvenes y recordo cuando él recién empezaba en el fútbol.

“Cuando uno tiene 16, 17, 18 años, uno quiere ganarse a la vida. No te duele nada. Lo único que quieres es triunfar. Yo aquí en La Serena debuté a los 16 años y eso le inculco a los niños. Y los clásicos que jugábamos contra Coquimbo contra (Arturo) Canilla Díaz y (Alfonso) Pocho Morales eran a muerte. Y bueno, después me iba a hue… a las pu… aquí más arriba”, reveló.

3. El “Gomero” Pellegrini

En un partido entre Audax Italiano y Universidad de Chile en los años 70, bajo una fuerte lluvia en el estadio Santa Laura, Clavito se las agarró con Manuel Pellegrini. Veía que el ex entrenador de Real Madrid, quien hacía pareja en la zaga universitaria con Héctor El Negro Díaz, era muy lento, algo que los atacantes del equipo itálico, dirigido por Godoy, podían aprovechar.

“Yo le gritaba a mis delanteros: ¡Apúrenlos, si esos dos son gomeros. Con el agua que cae les van a salir ramas, son unos tiesos que no se mueven! Yo le insistía a mis atacantes que eran gomeros”, aseguró Godoy.

Según el DT, el actual entrenador del Hebei Fortune se molestó con la ofensa y se acercó a Clavito y le levantó los brazos. Después de eso, cuenta, se tuvo que callar.

2. La patada de un reportero a Clavito

También al mando de Audax Italiano, el longevo DT debió ir a enfrentar a la novena región a Deportes Temuco. Bajo la lluvia, el cuadro itálico, con goles de Salvador Cabañas, se había llevado la victoria. Todo tranquilo, hasta que terminó el encuentro.

“Recuerdo que el árbitro nos saqueó, nos cobró un penal inexistente y expulsó a un jugador. Iba camino al camarín y aparece un periodista y con su celular me consulta en directo qué opinaba del arbitraje. Yo no quería hablar y con mi mano le pegué a su teléfono y se le cayó al agua. Se molestó y me pegó una patada en todo el ‘culo’ y salió arrancando. Intenté agarrarlo, pero no pude. Finalmente nos fuimos los dos detenidos”, reveló Clavito.

1. El loro de Pititore Cabrera

“En la década de los 80, (Víctor) Pititore Cabrera tenía un loro al que le daba pan con vino. Y cada vez que el pájaro me veía, me decía: ¡Clavo cu…, Clavo cu…! En la semana copiapina nos tocó jugar con Antofagasta y a Pititore lo enyesaron y perdimos. Pero los periodistas me dijeron que él se había sacado el yeso y había sido goleador en un torneo de Bahía Inglesa. ‘¡Lo mato, lo mato!"”, aseguró Godoy.

“Así que lo fui a buscar a su casa, pero no abría. A la segunda vez entré y estaban todos chupando. El loro me vio y empezó a gritar: ¡clavo cu…, clavo cu! No lo pesqué y fui a una pieza y encontré a Pititore ensangrentado, con mil pastillas de ritalín, neoprén, etc. Me mira y me dice todo volao: ‘Cacha la onda Clavo, ésta no es tu jurisdicción, gil’. Le puse unos buenos combos y el loro me seguía insultando. Me enojé, lo agarré, llevé el loro al baño y tiré la cadena. Pasó una semana y tenía decidido echar al Cabrera. Pero me dijeron que no, porque estaba listo para ser vendido a Colo Colo y tuve que aceptar porque con esa plata cobrábamos todos. Volví a la casa de Pititore, y grande fue mi sorpresa cuando me encontré con el loro entablillado, con vendas en el ala ¡Y me seguía diciendo: ‘Clavo cu…, clavo cu…’!, concluyó Clavito.