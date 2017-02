Fernando Meza y la "guerra" con Botafogo: "Los soldados están listos"

El clima está cada vez más encendido. Desde que se supo que Colo Colo y Botafogo iban a chocar en la segunda fase de la Copa Libertadores empezaron las declaraciones cruzadas, donde la palabra “guerra” ha sonado en más de una ocasión.

El encargado de calentar los ánimos ahora fue el defensor argentino de los albos Fernando Meza, quien asoma como titular de cara al importante duelo de este miércoles.

“El miércoles será un partido importante para nosotros y la gente. Sabemos que será duro y saldremos a jugar como si fuera una guerra, como dijo el entrenador de Botafogo. Los soldados están listos“, señaló el ex Necaxa a radio Cooperativa.

Meza agregó que deben manejar el partido, haciendo hincapié que con un triunfo por 1-0 el equipo de Pablo Guede avanzará a la última fase previa de la Copa.

“Siendo consciente que con un 1-0 se pasa, hay que manejar el partido a nuestra manera y nuestro juego. Hay que llevarlo a lo que queremos y ser inteligentes. Tenemos 90 minutos para anotar un gol. No hay equipo accesible, pero tienen muchas debilidades y debemos aprovechar eso”, analizó el otrora zaguero de San Lorenzo.

Por último, comentó la lesión de su compatriota Matías Zaldivia, situación que lo alzó como titular el pasado sábado ante Unión Española y mañana frente a los cariocas.

“Entrar así no me gusta, porque uno nunca quiere que a un compañero o a un colega le pase algo así. Estoy bien, me siento bien y si el miércoles me toca jugar, espero hacerlo de la mejor manera”, cerró.

Meza y compañía intentarán darle la clasificación a Colo Colo este miércoles desde las 20:45 horas en el Monumental.

GRAF/CS