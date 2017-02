Johnny Herrera: "Estoy en el mejor momento de mi carrera, con lo que hice no nos fuimos al descenso"

La Universidad de Chile perdió en su debut en el Torneo de Clausura prolongando su mal momento, pese a la llegada del nuevo cuerpo técnico liderado por Guillermo Hoyos, y mostrando puntos bajos en los referentes del equipo. Su capitán Johnny Herrera fue el encargado de reconocer la mala racha del equipo, aunque también salió al paso de las críticas y entregó declaraciones optimistas para los hinchas azules.

El arquero fue duramente criticado por su responsabilidad en el primer gol de Deportes Iquique, para lo que el jugador tuvo respuesta técnica y anímica: “Si entendieran algo, si hubieran jugado fútbol, se darían cuenta que la pelota me cae a los pies y la jugada no fue defendida tácticamente, no se me da y entra otro jugador de Iquique… había que atacarla al primer palo”, justificó del gol de Thomas Charles.

Además fue enfático para defender su plena vigencia futbolística: “Estoy mejor que nunca, maduro, sin lesiones. No he podido reflejarlo, pero estoy en el mejor momento de mi carrera. Por lo que he hecho no nos fuimos al descenso y seguimos peleando”. (El torneo pasado) estuvimos cerca de una catástrofe mundial, y supimos que no pasara a mayores, pese a la pésima campaña luchamos por una copa internacional”, rememoró en conferencia de prensa.

También salió al paso de los cuestionamiento hacia su compañero Gonzalo Jara: “Es una persona grande, más allá de lo que uno le pueda decir es un futbolista con bagaje, aunque no ha tenido grandes actuaciones en el club, creo que son rachas del fútbol. Incluso yo le dije ‘¿qué más te falta, estás salado? Con la calidad que tiene Gonzalo pienso que va a salir de este momento. Con respecto a la expulsión… él no hizo nada grave, es doble amarilla, no voy a dilapidar a nadie por una expulsión y pienso que en algún minuto va a salir el Gonzalo Jara que todos queremos ver”.

Además refutó las declaraciones de David Pizarro que criticó las expulsiones de Jara y Gonzalo Espinoza: “No es nuestra labor tomar medidas dentro del camarín. Hay roles que se deben respetar, el cuerpo técnico toma decisiones, si hay alguien que tome decisiones son ellos, nosotros somos futbolistas. No es labor de él”, criticó, antes de elogiar su llegada: “Se la calidad de jugador que es, tener un jugador así será muy positivo para nosotros”.

Para finalizar expuso su ilusión de que la U pueda salir del mal momento y luchar por el título: “Vamos a sacar este equipo adelante, dependemos de nosotros y hay muchos puntos en disputa, confío en que el sábado sea el partido para que nos consagre como equipo. Estamos pasando por una racha negra, injustificable, no hemos estado a la altura el último año, pero soy optimista de que pelearemos el campeonato”, dijo esperanzado de que mejorarán su nivel en el partido del sábado contra Deportes Temuco en el estadio Nacional.

GRAF/JR