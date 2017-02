José Luis Cabión, la olvidada figura de la victoria de Colo Colo ante el Santos de Neymar

El 16 de marzo del 2011, Colo Colo logró la penúltima victoria como local ante un equipo brasileño por Copa Libertadores y ahora buscará repetir ese resultado este miércoles, cuando enfrenten a Botafogo en el Monumental por la vuelta de la segunda fase del torneo continental. En aquella ocasión superó por 3-2 al Santos de Neymar en el estadio Monumental.

Uno de los héroes y buenos jugadores de ese compromiso, aunque no muchos recuerden, fue el volante José Luis Cabión, quien tuvo la dura misión de marcar al astro que actualmente brilla en Barcelona. A casi seis años de la gran victoria ante el Peixe y con un nuevo desafío ante un brasileño en el Monumental, el volante recordó aquel partido.

“Fue un bonito partido. Esa semana la vivimos de manera especial y recuerdo que Santos tenía jugadores muy importantes. El día del partido realizamos trabajos en el gimnasio y luego quedamos netamente concentrados en el partido. Me tocó jugar de lateral derecho, una apuesta del Tolo Gallego, que me dijo que que tenia que marcar a Neymar. Estaba muy concentrado y preocupado de no fallar en la marca”, sostuvo a El Gráfico Chile.

Al recordar el duelo con Neymar dijo que “sabía de la calidad de jugador que era, tenía muy claro que no podía darle espacios y también sabía que movimientos iba a realizar, por lo mismo me enfoqué en hacerlo lo mejor posible. Me sacaron tarjeta amarilla, pero, pese a eso, hice un muy buen primer tiempo. Después Gallego me reemplazó por precaución, para no quedar con 10 jugadores ante un equipo brasileño”.

Cabión, que actualmente milita en Cobresal, sigue de cerca la actualidad de los albos y se mostró confiado en que los dirigidos por Pablo Guede dejen en el camino a Botafogo. “Creo que si Colo Colo juega como lo hizo en el segundo tiempo va a sobrepasar a Botafogo. A los equipos brasileños les incomoda estar sin el balón y les molesta que los presionen. Por lo mismo, no deberían tener problemas en pasar la llave”.

Tras aquella victoria, Colo Colo tuvo dos enfrentamientos más con brasileños: el 2015 superó a Atlético Mineiro por 2-0 en la Libertadores y al año siguiente se volvieron a enfrentar, terminando el marcador con un empate sin goles.