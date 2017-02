Noir y su continuidad en la UC: "Me encantaría quedarme, pero no depende de mí"

Universidad Católica partió con el pie derecho su camino al tricampeonato y venció por la cuenta mínima a San Luis de Quillota, gracias a un gol en la agonía de Diego Buonanotte desde el punto penal.

Uno de los jugadores que ha sido buen aporte en la UC desde que llegó el pasado semestre es Ricardo Noir, delantero que se ha transformado en uno de los referentes de ataque y termina su vínculo al final del Torneo de Clausura, por lo que salió a hablar sobre su deseo de quedarse en el club.

“Tengo contrato hasta junio y me encantaría quedarme, pero no depende de mí. Los que tienen que negociar acá son Católica y Racing. Ojalá que se resuelva pronto, porque sería lo ideal para mí. Me gusta mucho estar acá, me han hecho sentir muy cómodo”, aseguró el ex Boca Juniors.

Además, el trasandino analizó el encuentro ganado en la primera jornada del Clausura ante los Canarios en San Carlos de Apoquindo. “Queríamos ganar en casa el primer partido y arrancar de forma diferente que el campeonato pasado. Empezamos como lo planeamos y con un triunfo en casa. Estamos contentos y obviamente las sensaciones son las mejores. El primer tiempo fue mejor que el segundo, porque fuimos más incisivos y llegamos mucho por los costados, pero fue un juego apretado y tuvimos paciencia hasta el final y se nos dio el resultado”, señaló Noir.

El atacante también analizó el nivel de Santiago Silva, delantero uruguayo que debutó oficialmente con la UC y que tuvo tres situaciones claras de gol ante el conjunto dirigido por Miguel Ramírez.

“Más allá que no pudo marcar, él jugó bien. Tuvo un gran desgaste y se corrió todo, creo que mostró que está a la altura y nos dejó muy contentos. El Tanque es un jugador de experiencia, que se mueve bien. Por más que lo intenten marcar bien, se las va a ingeniar para quedar de frente al arco”, alertó el ex Racing.

Finalmente, el argentino de 29 años comentó el inicio del Clausura, donde, por ejemplo, Colo Colo se mostró como uno de los rivales a batir.

“Nos preocupa la manera de jugar de Católica, debemos preocuparnos de nosotros. Iremos partido a partido para ver para qué estamos. Va a ser un torneo cambiante porque muchos jugamos copas”, concluyó Noir.