Óscar Opazo se queda en Wanderers: Diferencias económicas impidieron su traspaso a la U

Después de varias horas de negociaciones, la dirigencia de Santiago Wanderers dio por cerradas las conversaciones con Azul Azul por el pase del lateral y seleccionado nacional, Óscar Opazo. A pesar de las intenciones de ambas instituciones por llegar a un acuerdo, las diferencias económicas fueron más fuertes.

El encargado de dar a conocer la noticia fue Miguel Bejide, vicepresidente del club caturro. “Óscar Opazo no va a la U y no se negociará más. Es una situación que en el fondo tenemos diferencias económicas insalvables. No pudimos llegar a buen puerto. Se hizo el mejor esfuerzo en ambas partes, pero no se pudo”, afirmó el directivo.

En conversación con el diario La Tercera, Bejide afirma que personalmente le comunicó la noticia al jugador y que entiende la frustración que pueda sentir Opazo tras la caída del traspaso. “Hay que pensar que para cualquier persona no es fácil asumir una situación que, probablemente, le había generado mucha expectativa. Creo que esto nos tiene que servir de lección como industria”, sentenció.

Para finalizar, el vicepresidente de Santiago Wanderers sostuvo que “no podemos involucrar a los jugadores, sabiendo que existen muchos detalles antes de cerrar un negocio. Acá no es culpa de Santiago Wanderers, creo que es responsabilidad de su representante“.