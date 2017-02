Guede y la revancha con Botafogo: "Hay que tener paciencia y no desesperarnos"

Colo Colo tendrá un duro duelo este miércoles ante Botafogo por la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores. Con la derrota 2 a 1 que les propinaron en Brasil, los albos están obligados a ganar en el Estadio Monumental si quieren avanzar a la siguiente ronda y acercarse aún más a la fase de grupos.

Sin embargo, aunque deben vencer, un 1 a 0 de local les basta para clasificar y por eso Pablo Guede llamó a sus dirigidos a mantener la calma, pese a la presión que pueda ejercer el público que llenará el Estadio Monumental. “Hay que tener paciencia, no desesperarnos de salir a atacar a los cinco minutos. Tenemos 90 minutos para ganar el partido, pero también habrá 40 mil colocolinos empujando y hay que ser precavidos, hacer nuestro juego y generar daño“, indicó Guede.

Además, el técnico se mostró esquivo al peso de la historia, la que dice que Colo Colo no pasa una llave de eliminación directa. “No me preocupa la historia de llevar 20 años sin pasar de ronda. No tenía ni idea (estadística), por tanto no nos preocupa en absoluto. No cargamos con ninguna mochila”, señaló.

“Son 90 minutos que te dejan vivos o te matan. Sabíamos que el objetivo en la ida era meter un gol, logramos ese objetivo y ahora debemos terminar la faena“, añadió.

Tras el duelo en Río de Janeiro donde perdieron por 2 a 1, Guede fue claro para responderle a la “guerra” que propuso el DT de Botafogo para el duelo de ida y aseguró que “la guerra continúa en Santiago”. Al ser consultado por esas declaraciones, el técnico de Colo Colo se mostró molesto y esbozó algunos problemas ocurridos en el duelo de ida.”Pasaron muchos pequeños detalles de querer sacar ventajas que no son deportivas. Si ganan ellos les daré la mano, pero si ganamos nosotros les contaré todo lo que pasó“, sostuvo Guede.

Finalmente, reconoció que no tendría problemas en plantear un esquema defensivo para asegurar la victoria. “Trato de hacer lo mejor para ganar los partidos. Si tengo que poner el bus en el arco, lo voy a hacer porque es lo que más le conviene al club. El partido te da muchas alternativas y nosotros tenemos que manejar la presión como más nos convenga. Si vamos ganando 1-0 y hay 4 jugadores de calidad y podemos tenerles la pelota, no tengo por qué meterme atrás. Pero eso te lo da el partido. Nunca perdemos la opción de querer la pelota y atacar cuando podamos. Sería bueno que mantengamos todos la calma y la paciencia”, concluyó el técnico argentino de los albos.