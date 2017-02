Ronald Fuentes y las aspiraciones de la U: "No podemos prometer el título"

La Universidad de Chile tuvo un complicado inicio en el Torneo de Clausura perdiendo ante Deportes Iquique y demostrando desesperación con Gonzalo Jara y Gonzalo Espinoza expulsados en el equipo en que debutaba oficialmente Guillermo Hoyos como técnico.

Tras el encuentro el entrenador defendió a sus jugadores y justificó la expulsión de Gonzalo Jara, desatando las críticas de los hinchas azules. Pero su opinión tuvo eco en el club según las declaraciones de Ronald Fuentes, gerente deportivo, quien se sumó al apoyo al seleccionado y señaló que su expulsión fue “interpretable”.

“Gonzalo (Jara) es un gran jugador, su expulsión fue en dos jugadas de fútbol. De hecho la segunda amarilla es interpretable, porque pasa a llevar al rival con la pierna que lleva recogida”, señaló el ex mundialista en entrevista con El Mercurio analizando la expulsión clave para la derrota en el estreno.

Fuentes no cree que las tarjetas rojas sean motivo para sanciones internas, aunque reconoce lo complicado de jugar en desventaja: “La segunda amarilla de Jara se produce por una pelota que perdemos en la salida y quedamos descompensados (…) Las expulsiones de Jara o Espinoza no fueron insultos o agresiones. Por lo mismo ni el cuerpo técnico ni los dirigentes contemplan sanciones para jugadas propias del fútbol (…) Siempre hablo con el plantel, pero esta situación puntual ( las expulsiones) no me llevan a pensar en una reunión aparte”, señaló, además de reconocer que “tenemos que evitar las expulsiones para tener más chances de seguir peleando los partidos, porque con dos menos es difícil”.

Dando vuelta la página del tema y enfrentando las expectativas de los hinchas azules, el ex defensor reconoce que el equipo tendrá que pasar por un proceso de reestructuración por lo que pelear el título se ve lejano: “Hay que trabajar mas duro para conseguir una regularidad que el equipo hoy no tiene. Debemos aspirar a tener una idea futbolística clara, para hacer un buen torneo y en el próximo pelear el título (…) No podemos prometer el título, si tratar de estar en el podio para intentar pelearlo”, agregó en el matutino.

Fuentes contó la intimidad del camarín azul que se vio “afectado” tras el partido en Cavancha y confeso que “La U tiene tanta necesidad de dejar atrás las malas campañas que entra en desesperación”, además de poner como ejemplo la Premier League para bajar las altas expectativas de inicio de año: “Sólo el Leicester logró ser campeón después de pelear el descenso, pero es un caso único, no es normal”.

GRAF/JR