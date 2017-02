Presidente de Antofagasta ante interés de Luksic: "El club no está en venta"

El supuesto interés de Andrónico Luksic por comprar Deportes Antofagasta se tomó la ciudad nortina después de que respondiera por las redes sociales a un hincha que lo invitó a invertir en la institución, aunque este miércoles está intención quedó desechada con la respuesta de los dirigentes Pumas.

En Twitter, el empresario respondió directamente la pregunta de un hincha diciendo que “lindo sería ver al CDA jugando la Copa Libertadores. Tomo nota” y desató el optimismo en la afición. Sin embargo, Jorge Sánchez, presidente de la institución, fue claro, en conversación con El Mercurio de Antofagasta, para negar la opción de una eventual compra: “el club no está en venta, ya que está con juicios y temas legales por lo que no hay interés en venderlo en estos momentos”.

El representante de la sociedad anónima, de todas formas, valoró el interés de Luksic y lo invitó a invertir en el club para que se cumplan sus sueños: “Andrónico no me ha llamado, no tengo idea del tema. Qué bueno que tome nota, independiente si quiere comprar el club, sería bueno que lo pueda apoyar”.

Deportes Antofagasta enfrentará a Cobresal el viernes a las 18 horas en el estadio el Cobre de El Salvador. “Es un rival muy difícil. En la altura el fútbol se hace diferente, la pelota es más liviana. Hemos trabajado en eso, en controlar la pelota, hacerla jugar bien en una cancha donde cuesta un poco. Tengo fe y confianza en que la entrega está y vamos a dar vuelta esta situación”,señaló el técnico Fernando Vergara en la misma publicación.

