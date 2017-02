César Fuentes apunta alto en el Clausura y la Libertadores: "Vamos por los dos campeonatos"

Universidad Católica empezó con una victoria ante San Luis el semestre que tiene como desafíos para los Cruzados el Torneo de Clausura y la Copa Libertadores.

César Fuentes, volante de la UC, asumió la responsabilidad de luchar por conseguir las dos competiciones.”Desde que llegué acá siempre ha estado la exigencia de ganarlo todo. Vamos por los dos campeonatos, queremos botar todas las cartas y avanzar los más posible en Copa Libertadores y en el campeonato local también terminar arriba“.

Además, el ex mediocampista de O’Higgins comentó que el torneo continental será una revancha de la Copa Sudamericana del año pasado, donde el conjunto dirigido por Mario Salas quedó eliminado en primera fase ante Real Potosí.

“Nos había complicado el arranque en el semestre pasado y no queremos quedar eliminados ahora. Tenemos la confianza y el grupo para hacer un buen campeonato. Sabemos el plantel que tenemos y lo que podemos lograr”, aseguró el ex seleccionado sub 20.

Fuentes también comentó el inicio de la UC en el Clausura, que se estrenó con victoria, a diferencia del Torneo de Apertura, donde consiguió su primer triunfo recién en la quinta fecha.

“La verdad es que en el campeonato pasado no se dieron los resultados en las primeras fechas y eso es algo que analizamos en la pretemporada. Teníamos que mejorarlo y empezar de la mejor forma”, señaló Fuentes.

Los cruzados jugarán su próximo partido ante Everton en Sausalito, este domingo a las 12:00 horas, válido por la segunda fecha del Torneo de Clausura.