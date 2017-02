Colo Colo desecharía la opción de contratar un cuarto refuerzo tras la eliminación en Libertadores

Colo Colo recibió la aprobación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para poder fichar a un cuarto refuerzo tras la grave lesión que sufrió el defensa Matías Zaldivia, quien fue operado este miércoles de la rotura de ligamentos en la rodilla derecha que sufrió en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores ante Botafogo.

Ante este panorama que se les abrió, el propio entrenador Pablo Guede había comentado que realizarían una evaluación del plantel para ver si optaban o no por esta opción. Sin embargo, desde los dirigentes de Blanco y Negro no ven muy factible la opción de traer un nuevo refuerzo, ya que sienten que no sería necesario tras ser eliminados de la Copa Libertadores, luego de empatar a un tanto en la vuelta por el Fogao.

“El viernes en la reunión de directorio se evaluará, pero es poco favorable para nosotros en lo económico. Perdimos mucho con la eliminación en la Copa”, dijo un dirigente de la concesionaria a El Gráfico Chile. Ahora, Colo Colo tiene un plazo de 20 días para definir la situación, aunque desde la directiva ya existe una postura.

GRAF/JR