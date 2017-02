Iquique logra la nacionalización de Mathías Riquero e inscribe a delantero argentino para el Clausura

Buenas noticias para Deportes Iquique. Tras varios meses de trámites, este jueves la dirigencia de Deportes Iquique recibó la confirmación de la nacionalización chilena del volante Mathias Riquero quien logró la carta luego de seis años en nuestro país.

“Una gran noticia fue recibida esta tarde en la institución y es que, previo al cierre del libro de pases, fue otorgada la carta de nacionalización al jugador del primer equipo, Mathias Damián Riquero Berretta. Después de un largo proceso, el volante uruguayo es ahora también chileno”, afirmó el sitio web del cuadro de Iquique.

Durante esta semana, y antes de recibir la noticia, Riquero habló con El Gráfico Chile y explicó los motivos que los llevaron a nacionalizarse. “La decisión pasó por algo absolutamente personal. Estamos felices con mi familia y no tuve ninguna complicación porque no porque me vayan a dar la nacionalización voy a ser menos uruguayo”, sentenció.

Debido a que Riquero fue inscrito ante la ANFP como chileno y liberó un cupo de extranjero, el equipo de Jaime Vera aprovechó de habilitar ante el organismo al delantero argentino Diego Bielkiewicz, quien llegó este semestre para reforzar al equipo.