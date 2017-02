Matías Zaldivia también sufre por la eliminación de la Libertadores: "El grupo está muy golpeado"

Este jueves, el defensa Matías Zaldivia fue dado de alta luego de someterse una operación para corregir la rotura de ligamentos que sufrió en el duelo ante Botafogo. Desde su casa, el zaguero albo que estará seis meses fuera de la cancha, analizó la dura eliminación de Colo Colo de la Copa Libertadores.

“Hablé con algunos de mis compañeros tras la eliminación; lógicamente están muy baboseados porque teníamos la ilusión de hacer una buena copa. Si bien sabíamos que iba a ser un rival muy difícil Botafogo, nos habíamos traído un buen resultado de allá y faltando 10 minutos se nos corta la ilusión. El grupo está muy golpeado”, afirmó el jugador.

En conversación con la radio ADN, el argentino intentó explicar los motivos de la derrota. “El gol fue muy tempranero y después no supieron manejar esa ventaja; después tuvimos la mala suerte que el tiro de Ramón pega en el travesaño. Si esa pelota entraba, el partido terminaba. Viéndolo de afuera es muy complicado. No me gusta opinar opinar cuando no estoy porque todo se ve más fácil”, comentó este jueves.

Para finalizar, Matías Zaldivia salió en defensa del técnico Pablo Guede quien fue criticado por los hinchas albos por utilizar a los titulares ante Unión Española y no guardarlos para el duelo ante los brasileños.

“Ante Botafogo el equipo no tuvo una merma física. A los chicos los vi bien, corriendo hasta el último minuto; aparte el duelo de Unión era el primer partido. Creo que estamos bien físicamente. Pablo tomó la decisión de ir con todos los titulares porque queríamos ir por los dos frentes”, sentenció Zaldivia.