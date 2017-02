Bascuñán a Colo Colo y Gilabert a la U: Los árbitros de la segunda fecha del Clausura

Este viernes arranca la segunda fecha del Torneo de Clausura, con los partidos entre Cobresal y Deportes Antofagasta y el de San Luis ante Deportes Iquique. Y la ANFP ya tiene definido a los árbitros para los partidos de la jornada.

Francisco Gilabert será el juez para el compromiso que animarán el sábado Universidad de Chile y Deportes Temuco, a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

En tanto, Piero Maza será el encargado de pitar el cotejo entre Everton y Universidad Católica, el domingo a las 12:00 en el Sausalito de Viña del Mar.

Por su lado, Julio Bascuñán fue designado para el duelo entre Colo Colo y Audax Italiano, también el domingo pero a las 18:00 en el Monumental.

Estos son todos los árbitros para la segunda fecha del Torneo de Clausura:

Viernes 10 de febrero

18:00 horas, Cobresal vs. Deportes Antofagasta, estadio El Cobre, Franco Arrué

20:30 horas, San Luis de Quillota vs. Deportes Iquique, estadio Lucio Fariña, Christian Rojas

Sábado 11 de febrero

12:00 horas, Huachipato vs. Palestino, estadio CAP, Ángelo Hermosilla

18:00 horas, O’Higgins vs. Unión Española, estadio El Teniente, Felipe González

20:30 horas, Universidad de Chile vs. Deportes Temuco, Estadio Nacional, Francisco Gilabert

Domingo 12 de febrero

12:00 horas, Everton vs. Universidad Católica, estadio Sausalito, Piero Maza

18:00 horas, Colo Colo vs. Audax Italiano, estadio Monumental, Julio Bascuñán

20:30 horas, Universidad de Concepción vs. Santiago Wanderers, estadio Ester Roa, Héctor Jona