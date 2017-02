Borghi disparó duros dardos contra ByN y repasó a Guede tras eliminación de Colo Colo

Claudio Borghi es uno de los grandes ídolos de Colo Colo, club donde consiguió la Recopa como jugador y el tetracampeonato como entrenador, además de llegar a la final de la Copa Sudamericana que perdió ante Pachuca. Hoy, como comentarista de televisión, vivió de forma especial la eliminación de los albos en la segunda fase de la Copa Libertadores ante Botafogo.

El trasandino, quien ya había manifestado su enojo durante la transmisión del encuentro en Fox Sports, mantuvo su postura con el fracaso de los albos y disparó contra Blanco y Negro, concesionaria que maneja al elenco de Pedrero y que hoy en día dirige Aníbal Mosa.

“La verdad es que nunca supe lo que piensan los dirigentes. Me guío por lo que dice el presidente, quien piensa que poniéndose la camiseta de Colo Colo está todo resuelto”, aseguró Borghi en entrevista con Las Últimas Noticias.

“No digo que los dirigentes, que son los encargados de que todo funcione bien, quieran perder, pero me llamó mucho la atención que, después del partido del miércoles, dos de los más altos dirigentes de Blanco y Negro (Aníbal Mosa y Leonidas Vial) dijeran ‘que ya estaba, que había que pensar en lo que venía para adelante’. Guede dijo lo mismo. No sé si los jugadores pensaban lo mismo que el entrenador y los dirigentes, porque no hablaron. Estaría bueno que aprendieran a hablar cuando les va mal y no sólo cuando les va bien”, añadió el ex estratega de Argentinos Juniors.

Además, el campeón del mundo con Argentina en 1986 criticó los fichajes que llegaron al Cacique para el primer semestre de 2017. “Los refuerzos que traen no son los que necesitan para lograr el objetivo que ellos dicen es del club. Este año trajeron tres jugadores de relleno y no refuerzos”, agregó.

Borghi tampoco quedó conforme con lo mostrado ante Botafogo en el encuentro de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores y cuestionó las decisiones de Pablo Guede, DT de los albos.

“Me parece que Pedro Morales debió haber entrado por Ramón Fernández y Jaime Valdés. Es evidente que al equipo le faltaba un creador. No vi tampoco una línea de juego en Colo Colo”, concluyó el ex seleccionador chileno.