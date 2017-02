Hoyos sigue defendiendo a Jara: "Su nivel lo vi en gente como Piqué"

Universidad de Chile empezó con el pie izquierdo el campeonato de Clausura. Pese a la llegada de Ángel Guillermo Hoyos como nuevo técnico, la U no subió el nivel exhibido en el Apertura y cayó por 2 a 0 ante Deportes Iquique en Cavancha. Y, por si la derrota no fuera suficiente golpe, el técnico también tuvo la mala noticia de las expulsiones de Gonzalo Jara y Gonzalo, quienes vieron la roja por doble amarilla.

Las críticas por el mal comienzo no se hicieron esperar y el principal apuntado fue Gonzalo Jara, quien no ha rendido al nivel esperado que llegó al conjunto laico. Además, este viernes circuló en redes sociales una foto del defensor en una discoteque de Santiago. Pese a todo eso, Ángel Guillermo Hoyos volvió a defender a uno de sus “regalones” y lo hizo de una forma particular.

“Estaba en desconocimiento (fotografía en la discoteque), pero yo en su vida privada no entro. Igual Gonzalo (Jara) ha tenido una semana espléndida de trabajo, con un volumen de 50 kilómetros en la semana. Él llega siempre temprano, está en el gimnasio en la mañana y es uno de los que más trabaja. Es un jugador que el próximo Mundial lo juega y la próxima Copa América también. Ese nivel lo vi en gente como (Gerard) Piqué, está en ese nivel. Le va a dar mucha satisfacción al club, tal como le dio a la selección. Junto a Gonzalo Espinoza trabajaron muy duro y para mí es un mérito muy grande”, aseguró Hoyos.

A pesar de queÁngel Guillermo Hoyos empezó su era en Universidad de Chile con el duro revés ante Iquique, el DT argentino está esperanzado en revertir el inicio y terminar peleando el campeonato. “Hay 42 puntos en juego. El inicio del último campeón no fue bueno y es un indicio que la recuperación también existe. Es un torneo muy parejo y donde todos se dejan puntos. Realmente todos los equipos juegan con una intensidad muy alta”, aseguró el estratega.

El ex entrenador de Bolívar, además, también se refirió a los dichos de David Pizarro y Johnny Herrera respecto al manejo del plantel. El Fantasista había asegurado que intentaría arreglar las indisciplinas dentro del vestuario, algo que no cayó bien en el guardameta, quien afirmó que esa no es la labor del ex Roma.

“Son opiniones personales y cada uno es libre de expresar lo que siente. Yo no las escuché y creo que en el vestuario no afecta. En el vestuario participamos todos y es un tema de todos. Varias personas podemos colaborar y hacer las cosas más fácil, igual no es así el asunto de las tarjetas”, señaló el DT.

“Tenía la referencia de afuera que el vestuario era una situación difícil, pero es muy buena. Me ha sorprendido desde el día que estamos acá y no es cosa (manejar el camarín) de uno o de otros porque todos formamos el vestuario. Conozco ambiente de vestuarios y este para mí es muy bueno”, añadió.

Además, el argentino se mostró contento por el progreso del equipo universitario en los entrenamientos en poco más de un mes de trabajo. “Sí, se ve una evolución. Rescato la evolución que hay en muchos aspectos, veo una mejoría. Por ejemplo, los primeros 20 minutos (ante Iquique) me gustaron. Simplemente trato de trabajar, estamos contentos de la respuesta de los jugadores en 35 días que llevamos acá y han hecho un esfuerzo toda la semana. Creo que todo va a mejorar”, aseguró Hoyos.

Pese a que la dirigencia de Azul Azul buscó la contratación de un tercer refuerzo tras las llegadas de David Pizarro y Lucas Ontivero, finalmente el equipo se cerró con dos incorporaciones por el frustrado traspaso de Óscar Opazo desde Santiago Wanderers. De todas formas, el ex estratega de las categorías inferiores de Barcelona quedó conforme con la conformación del equipo.

“En esta instancia de campeonato los cupos son para tres incorporaciones y el aporte que nosotros creíamos necesario era darle más volumen de juego y si podía venir un tercer hombre era para aportar. Estamos conformes con lo que tenemos y con lo que hemos realizado”, afirmó.

Universidad de Chile intentará revertir su mal inicio en la segunda fecha ante Deportes Temuco, que se jugará el próximo sábado 11 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.