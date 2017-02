Los mejores delanteros de Chile: La potente etiqueta que persigue a Diego Churín y Carlos Salom

“Tenemos la mejor delantera de Chile. No es menor que los tres goles los hayan hecho nuestros delanteros. En Chile tenemos que matar, ser inteligentes y buscar el triunfo”. Estas son palabras del portero de Unión Española Diego Sánchez, tras el duelo de ida ante Atlético Cerro en Uruguay, con las que describe el buen momento que pasan Diego Churín y Carlos Salom con la camiseta hispana.

Las declaraciones del arquero no son antojadizas: Durante el torneo de Apertura 2016, Unión Española convirtió 27 tantos, de los cuales Churín marcó 11 y Salom ocho, por lo que en conjunto marcaron 19 goles; un 70% de las conquistas hispanas en el campeonato.

Un personaje que conoce muy bien a ambos atacantes es el técnico Martín Palermo. El argentino asumió hace seis meses la dirección del equipo y desde entonces ha trabajado en sacar el mejor rendimiento de los arietes, cosa que hasta el momento ha logrado.

Desde su posición de DT, el ex futbolista no duda en elogiar a sus pupilos. “Los dos le han dado mucho a Unión Española. Son delanteros muy peligrosos y para nosotros son una necesidad por lo que aportan y no tan sólo por lo goles; ellos también son los encargados de desgastar defensivamente a un equipo y que eso permite que saquen provecho los volantes. Creo que hoy por hoy, tanto Carlos como Diego son los delanteros más importantes del fútbol chileno“, comenta el ex jugador de Boca Juniors.

Ante las palabras de su “jefe”, Diego Churín responde con una risa nerviosa. Le incómoda la etiqueta de mejor delantero, pero a la vez se muestra bastante contento por el rendimiento que ha tenido desde que arribó a Unión Española en diciembre del 2015.

“Las palabras de Martín son un halago. Nos da indicio para seguir trabajando, dando lo mejor y elevar la vara que tenemos actualmente. Si él lo dice, es porque estamos en un buen camino; y bueno, a seguir de la misma manera porque además de nosotros tenemos atrás a 9 compañeros que hacen un trabajo enorme. Nos debemos mucho a ellos”, sostuvo Churrito.

Uno de los jugadores que ve día a día el trabajo de ambos delanteros es el defensa Nicolás Berardo. El lateral que hoy en día está en proceso de recuperación de una operación a la rodilla izquierda, habló con El Gráfico Chile y no dudó en poner todas las fichas en sus compañeros de equipos.

“Concuerdo absolutamente con las palabras de Sánchez; actualmente son la mejor dupla del fútbol chileno por lejos. Dentro de la cancha ellos tienen una química importante, con una mirada ya saben qué jugada hacer o qué diagonal tomar. Conocerse demasiado con el compañero hace la diferencia”, afirma el lateral quien espera volver a las cancha en dos meses más.

Una mirada distinta tiene el técnico de Atlético Cerro, Diego Alonso Barragán, quien vivió en carne propia el sufrimiento de enfrentar al ataque de Unión Española en la Copa Libertadores. Si bien el DT del cuadro charrúa alabó el juego de Churín y Salom, cree que hay otro integrante que se sumará a la “mejor delantera del fútbol chileno” en las próximas semanas.



Tras el duelo ante los hispanos y donde su escuadra fue eliminada de la Copa, Barragán se deshizo en elogios para Sebastián Jaime. “Para mí el mejor jugador fue Jaime. Es un delantero interesantísimo que cualquier equipo del mundo lo quisiera tener“, afirmó el técnico sobre el juego que mostró el tercer goleador histórico de Unión Española en la Libertadores.

Carlos Salom y Diego Churín tendrán una nueva oportunidad de seguir cultivando este título que le impusieron. El próximo sábado el cuadro de Martín Palermo se enfrentará a O’Higgins de Rancagua donde se espera que ambos delanteros sean titulares.