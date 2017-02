El positivo registro visitando La Paz que ilusiona a Unión Española en Copa Libertadores

La altura de La Paz no era tierra fructífera para los equipos chilenos y no sabían de triunfos en el estadio Hernando Siles, hasta que la Unión Española rompió la historia el año 2006. El partido en que se impusieron por 1-0 a The Strongest fue el primero de una serie de triunfos en esa cancha, que fundamentan el optimismo rojo de cara al duelo por la Copa Libertadores que jugará contra el equipo boliviano este año, el próximo 16 y 23 de febrero por la tercera fase del torneo.

El triunfo con anotación de Héctor Tapia le sirvió a la Unión para ilusionarse en el grupo 3 de la Copa 2006, sin embargo, no le bastaría para amagar la clasificación de Goias y Newell’s Old Boys que finalmente clasificó a los octavos de final por diferencia de goles.

La experiencia de todas maneras sirvió para los hispanos que repitieron la planificación cinco años después, cuando les tocó definir el paso a la fase de grupos contra Bolívar en el mismo recinto. En esa ocasión Fernando Cordero fue el héroe de una jornada difícil para la Unión que sufrió los ataques del equipo celeste, dominador del encuentro, pero que no pudo concretar en el 1-0 definitivo en favor de los chilenos.

Un año después en la fase de grupos se volvieron a ver las caras con el equipo celeste, manteniendo su racha positiva con un categórico triunfo por 3-0 con goles de Mauro Díaz, Emanuel Herrera y Jean Paul Pineda, pavimentando la clasificación a la próxima fase al ganar el grupo que también compartían con Junior de Colombia y la Universidad Católica.

La Unión y The Strongest jugarán la ida de la tercera fase en Santa Laura el 16 de febrero, mientras que el partido de vuelta en La Paz será el jueves 23.

GRAF/JR